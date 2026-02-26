Instagram'dan gençleri korumaya yönelik tedbir: Ebeveynlerine uyarı gönderilecek

Sosyal medya platformu Instagram'da belirli bir dönem içerisinde intihar veya kendine zarar vermeyle ilgili aramaları tekrarlı yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı bildirimi gönderilecek.

Amerikan teknoloji şirketi Meta'dan yapılan açıklamaya göre, Instagram'daki "genç hesabı" kullanıcılarını korumak ve ebeveyn denetimini artırmak amacıyla yeni tedbirler yürürlüğe girecek.

Platformdaki gençlerin belirli bir zaman aralığında intihar veya kendilerine zarar verme konulu aramaları tekrarlı şekilde yaptıkları tespit edildiği takdirde, ebeveynleri uyarılacak.





"Çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olabilir"

Instagram'ın çocuk denetim programını kullanan ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle e-posta, kısa mesaj, WhatsApp veya uygulama içi bildirim yoluyla uyarı mesajı alacak.

Ebeveynlere, çocuklarıyla hassas konuları konuşmalarına yardımcı olmak için tasarlanan uzman içeriklerinden yararlanma seçeneği de sunulacak.

Gelecek haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da başlayacak yeni uygulama, yılın ilerleyen dönemlerinde diğer ülkelerde de kullanımda olacak.

Bu tedbirin, Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla ABD'de birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.







