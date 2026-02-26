Instagram'dan gençleri korumaya yönelik tedbir: Ebeveynlerine uyarı gönderilecek

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram üzerinden genç kullanıcıların ruh sağlığını korumaya yönelik yeni tedbirler için adım attı. Instagram’da "genç hesabı" kullanan kişilerin, intihar veya kendine zarar vermeye yönelik tekrarlı aramalar yapması durumunda ebeveynlerine otomatik uyarı bildirimi gönderilecek.
"Çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olabilir"
Ebeveynlere, çocuklarıyla hassas konuları konuşmalarına yardımcı olmak için tasarlanan uzman içeriklerinden yararlanma seçeneği de sunulacak.
Gelecek haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da başlayacak yeni uygulama, yılın ilerleyen dönemlerinde diğer ülkelerde de kullanımda olacak.