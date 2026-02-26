Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Instagram'dan gençleri korumaya yönelik tedbir: Ebeveynlerine uyarı gönderilecek

Instagram'dan gençleri korumaya yönelik tedbir: Ebeveynlerine uyarı gönderilecek

18:3126/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sosyal medya platformu Instagram
Sosyal medya platformu Instagram

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram üzerinden genç kullanıcıların ruh sağlığını korumaya yönelik yeni tedbirler için adım attı. Instagram’da "genç hesabı" kullanan kişilerin, intihar veya kendine zarar vermeye yönelik tekrarlı aramalar yapması durumunda ebeveynlerine otomatik uyarı bildirimi gönderilecek.

Sosyal medya platformu Instagram'da belirli bir dönem içerisinde intihar veya kendine zarar vermeyle ilgili aramaları tekrarlı yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı bildirimi gönderilecek.

Amerikan teknoloji şirketi Meta'dan yapılan açıklamaya göre, Instagram'daki
"genç hesabı"
kullanıcılarını korumak ve ebeveyn denetimini artırmak amacıyla yeni tedbirler yürürlüğe girecek.

Platformdaki gençlerin belirli bir zaman aralığında intihar veya kendilerine zarar verme konulu aramaları tekrarlı şekilde yaptıkları tespit edildiği takdirde, ebeveynleri uyarılacak.


"Çocuğunuzun desteğe ihtiyacı olabilir"

Instagram'ın çocuk denetim programını kullanan ebeveynler,
"çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği"
gerekçesiyle e-posta, kısa mesaj, WhatsApp veya uygulama içi bildirim yoluyla uyarı mesajı alacak.

Ebeveynlere, çocuklarıyla hassas konuları konuşmalarına yardımcı olmak için tasarlanan uzman içeriklerinden yararlanma seçeneği de sunulacak.

Gelecek haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da başlayacak yeni uygulama, yılın ilerleyen dönemlerinde diğer ülkelerde de kullanımda olacak.

Bu tedbirin, Meta'nın
"çocuklara verdiği zararlar"
iddiasıyla ABD'de birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.


#Instagram
#Meta
#İntihar
#Genç
#Sosyal Medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek? GİB Kira geliri beyannamesi nasıl verilir, kimler beyan edecek? Detaylı rehber yayınlandı