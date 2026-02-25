Sosyal bulaşıcılık kıskacındaki gençlik: Ergenlik dönemi neden hedef haline geldi?

İbrahim Ufuk Kaynak:

O yüzden de bu adamların neler yapmak istediğini anlayan ülkelerle bir araya gelmek lazımdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'da ilk önce bunun bir adımını attı. Ama biz bundan önce birkaç yıldır da Türk Devletleri Teşkilatı'yla bir başka yapılanmanın içerisindeydik. En az 35 ülkenin bir araya gelmesi lazım. Bizim arkamızda açıkça bütünüyle bize destek verecek şekilde, Türkiye'nin tezlerini destek verecek şekilde, Türkiye'nin liderliğine destek verecek şekilde açıklamalarla devletlerin bizim arkamızda toplanması lazım. Aksi halde onlar da yok olacaklar. Bu medeniyet savaşının içerisinde adım adım kaybedecekler. Buradaki koruyucu güç askeri güçtü. Bu güç bahsetmiş olduğumuz devletler içerisinde sadece Türkiye'de var. Olayı insanlar tam olarak algılayamadılar. Gerçekten diyorum. Bakın askeri güç bütün bu kültürel dejenerasyonun da önüne geçebilecek bir güç. Masaya oturduğunda eğer silahlı kuvvetlerin güçlü ise devlet başkanı çok rahat konuşur. Niye? Bu böyledir. Örnek veriyorum. Tarih boyunca hep donanması olan konuşmuştur. Donanma çok önemli. Çünkü dünyanın üçte ikisi denizlerle kaplı. Ve bu deniz yolları hem enerji hem ticaret yolları aynı zamanda var olan doların devam etmesi için de tek çare o. Ve buna bunun içerisine hayır ben de girmek istiyorum. ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman Çin'in İngiltere'nin ve Fransa'nın hiçbir aslında gücü yokken Birleşmiş Milletler'e hususi üye yapılması. Bunu da Amerika Rusya'ya karşı kendi tarafında olabilecek devlet arıyordu. O yüzden yaptı. Orada da bir denge kurdular. Beş devlet dünyanın kaderi üzerine karar verecek. Bu işi şu anda olayın temelini anlayan, buna karşı bir harekât geliştiren tek ülke Türkiye ve Türkiye liderliği. O yüzden diyorum ki ben eğer askeri güç bu işin gerçek koruyucusu ise şu anda askeri gücü 1730'dan beri hiçbir şey yapmayan bir ülkenin son 15-20 yılda dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelmesi bir tek gemi yapmayı bilmeyen bir ülkenin şu anda tersanelerde 46 tane savaş gemisi aynı anda yapılıyor. Bize ne kadar gerekli? Biz bir tatbikat yapılıyor. Baltık Denizi'nde. TCG Anadolu'ya komiklik yaptılar. Hatta Meclis’te bunların muhalefetin en önemli dış politika danışmanlarından bir tanesi o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanıydı. ‘Türkiye dedi bu gemiyi yapmakla ne yapmak istiyor? Emperyal amaçlar mı güdüyor’ dedi. Bu adam bunu 13 tane Amerikan uçak gemisi için söylemedi.