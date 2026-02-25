Sosyal bulaşıcılık kıskacındaki gençlik: Ergenlik dönemi neden hedef haline geldi?

Ersin Çelik-İbrahim Ufuk Kaynak
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza Büyük Resim’in 112. bölümünde cinsiyet terk etme yaşının 18'den 25'e çıkarılması kararının küresel ve toplumsal yansımalarını ele aldı. Küresel sistemin demografik yapıyı hedef aldığını vurgulayan İbrahim Ufuk Kaynak, "Bu cinsiyetsizleştirmenin içerisinde üzülerek söylüyorum ama bir konuyu başardılar. Üreme miktarını düşürdüler. Bütün dünyada hızla bir nüfus azalması var. Bunun içerisine siz feminizmi de koyun, cinsiyetsizleştirme politikalarını da koyun. Çünkü sosyal medyadan inanılmaz bir baskı var." ifadelerini kullanarak tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza Büyük Resim'de bu hafta, gençlerin ergenlik dönemindeki zihinsel bulanıklıklar ve sosyal medyadaki özentiler aracılığıyla nasıl yönlendirildiği masaya yatırıldı. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, genç kuşakların maruz kaldığı yoğun etkileşimi ve kimlik karmaşasını, "Gençler ergenlik dönemlerindeki zihni bulanıklıklar, özentilerle kendilerini saçma sapan duygularda hissediyorlar." sözleriyle analiz etti.
Çelik ve Kaynak son bölümde şu başlıklara değindiler:
Bu eşcinsellik ve LGBT lobisi bir anda karşımıza çıktı gibi görünüyor; özellikle sosyal medyanın hayatımızı yönlendirmesiyle bu dayatmayla karşı karşıya kaldık. Amerikan menşeli, Avrupa'da kültürel olarak kodlanmış insanları yönlendirmiş. Literatür buna "cinsiyet disforisi" diyor; akıma dönüştü, bulaşıcı. Adalet Bakanlığı bir kanun tasarısı hazırladı. Dünyada da benzer uygulamalar başladı, Amerika'daki 27 eyalette. Cinsiyet değiştirme diyorlar; ben o kavrama karşı çıkıyorum. Biyolojik olarak bir insanın başka bir cinsiyete geçmesi asla mümkün değil, ancak cinsiyetini terk edebilirsin ve ortada bir yerde durursun. Cinsiyet ameliyatları Amerika başladı, şimdi İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri sorguluyor. Türkiye'de de acayip vakalar çıktı; Çapa Tıp Fakültesinde çok sayıda 18 yaşından küçük çocuğa bu ameliyatların yapıldığı ortaya çıktı. Bunları tartıştık ama önüne geçmek gerekiyordu. Şimdi bir yasa tasarısı var; 18 yaş sınırı 25'e çekiliyor. Sağlık Bakanlığına bağlı bir kamu hastanesinde üç aylık izleme süreci gerekiyor. Diyor ki: "Cinsiyetinden ayrılmak istiyorsan, o cinsiyeti taşımadığını biyolojik ve genetik olarak ispatlaman lazım." Yani "Kendimi böyle hissediyorum" diye değil. Lobinin en önemli argümanı buydu; "Kendini nasıl hissediyorsan öylesindir." Tavuk hissediyorsan tavuk mu olacağım? İslam'da da yeri var; olgunlaşmamış bir cinsiyet, erkek görünürsün ama üreme olarak kadınsın. Yasa onları da koruyor. Ama aklına esenin, akımdan etkilenip "Ben böyle düşünüyorum" diyenin kendi cinsiyetini yok etme yetkisini devlet elinden alıyor. Bu önemli çünkü iş aileye, neslin devamına ve üremeye geliyor. Biz bunu birkaç yıl önce konuşurken yobazlıkla suçlanıyorduk, şimdi Batı bunun yollarını aramaya başladı. Adalet Bakanlığı hayli detaylı bir taslak hazırladı. Bu furya nasıl ortaya çıktı? Kimler dayattı? Aileden, erkekten ve kadınlardan ne istediler? Amaçları neydi? Burada sözü size bırakıyorum çünkü yine taşın altından bir Siyonist akıl çıkıyor.
LGBT LOBİSİ NE ZAMAN KARŞIMIZA ÇIKTI?
Tıpkı her pis sistemin altında olduğu gibi. Uzun zamandır "komplo teorisi" diyerek dışladılar. Bir çocuk eğitimini nereden alırdı? Bir aileydi, daha sonra arkadaş çevresi ve okuldu, en sonunda medyaydı. Şu anda bu aşamaların hepsi gitti, yerine sosyal medyadaki kaydırma geldi. Çocuğu geleneğinden koparan. Amerika'da geçen gün olan bir olay; 11 yaşında bir çocuk oyun oynuyor. Oyun konsolunu elinden alan babasını öldürüyor. İzmlerin içerisine bir jüdik kaçtı, bunlarla ilgili deliller göstereceğiz. Bebeği kurban etme törenine varana kadar onların etini yeme, derisinden ayakkabı yapma. Vahşeti başka türlü anlatabilmemiz mümkün değil. 1911'de Hollywood kurulduğunda esas amaç tanrı içerisinde olmayan, yani haktan herhangi bir kelime olmayan yeni bir dünya düzeninin, yeni bir medeniyetin inşasıydı. Bunun için çok uğraştılar. Hem komünizm hem kapitalizm. Kapitalizm bütünüyle serbest bırakarak isteyen istediğini yapsın öldüren öldürsün. Sınırsız özgürlük. Komünizm ise bunu devletin eliyle toplu katliamla beraber yaptı. İnsanları bütünüyle inanç sisteminden ve değerler silsilesinden uzaklaştırarak. İşte bugünkü neslin gelişi, bu ortama gelişi. Bu cinsiyetsizleştirmenin içerisinde üzülerek söylüyorum ama bir konuyu başardılar. Üreme miktarını düşürdüler. Bütün dünyada hızla bir nüfus azalması var. Bunun içerisine siz feminizmi de koyun. Bunun içerisine siz cinsiyetsizleştirme politikalarını da koyun. Çünkü sosyal medyadan inanılmaz bir baskı vardı. Ve anormal olan her şeyin normalleştirilme süreci vardı. 1933 yılında Amerika'nın Chicago kentinde o kente 100. yıl dönümü yani şehrin kuruluşunun, göçmenlerin gelişinin 100. yıl dönümü adıyla bir şölen hazırladılar. Bir gösteri hazırladılar. Ve ilginç bir şekilde gösteri bir anda Yahudilerin eski tapınma ritüellerine kadar gitti.
Orada yaklaşık 125 bin kişi vardı. Ama onların yaklaşık herhalde 8-10 bini Yahudiydi. Yahudiler bir tören yapıyorlar. Yukarıda bir tane put var. Bir bebek sunuyorlar. Bu Molok tanrıları. Benim hep o söylemiş olduğum uzun zamandır anlatmaya çalıştığım bir şey. Bu bir tanrı taptıkları. Bakın olayı şöyle söyleyeyim size. Olay çok kolay anlaşılacak. Hazreti Musa bunları Yahudileri Mısır'dan çıkarttıktan sonra kardeşi Hazreti Harun'la çöle geldiklerinde 10 emri almak için Hazreti Musa dağa çıktı. Geri döndüğünde buzağıya tapar buldu.
Evet, altından bir buzağı yapmışlardı. Ona tapıyorlardı. 1933'teki bu törenlerde eski bu aslında Yahudi tanrısı değil. Bu Fenikelilerin tanrısı. Eski Kenan medeniyetinin tanrısı. Yani bu aynı zamanda tapınak şövalyelerinin de tanrısı size öyle söyleyeyim. Onların da tanrısı. Bu Molok denilen bir tanrı. Bu heykelin en önemli özelliğini söylüyorum. Bugün konumuzla direkt bağlantılı. Cinsiyetsiz, keçi başlı, insan vücutlu ama ne erkek ne dişi.
Ne de insan ne de hayvan.
Burada 6 bin tane Hollywood'daki sanatçılardan adam var. Aynı zamanda bu törenlere katılan. Burada bir tapınma ritüeli ve Tanrı Molok'a bebek hediye etme, çocuk hediye yani adak yapıyorlar. Kurban ediyorlar kısaca. Şimdi bizim karşımızdaki dehşetin büyüklüğünü anlayabiliyor muyuz? Biraz önce dedim ki cinsiyeti yok. Ne erkek ne dişi. Ne insan ne hayvan. Bambaşka bir yaratık ve bu hala bir puta tapınma. Ritüel öyle basit bir ritüel değil. Keçi başlı insan vücutlu. Bu Molok denilen tanrıya bunlar bir hediye merasimi yapıyorlar. Kurban merasimi, bebek kurbanı, Epstein belgelerinde de Epstein'ın banka hesabının adı bile bunların tanrısı. Banka hesabının adı bile. Bu olaylar bu işlerle doğrudan bağlantılı. Hiç vazgeçmediler. Bu binlerce yıllık bir ritüeldi. Fenikeliler döneminden kalma Yahudi tanrısı değil ama Yahudiler sahiplendi. Neden? Çünkü efendileri olan o zamanki Mısır Firavunu ve tayfası onlara kendi tanrılarına tapınma izni vermiyordu. Bunlar Hz. Musa ile birlikte yeni bir din geldiği halde ilk fırsatta tanrıları kendilerinin tapınılmasına müsaade etmediği Mısır tanrılarına tapınmak için tekrar bu yolu denediler. Ve bu işleri yaptılar ve bugün dünyanın her yerinde hem cinsiyetsizleştirme hem kurulan sistemler, komünizm, kapitalizm, sosyalizm vesaire izimlerin hepsinin içerisine bu adamları koydular.
EKİNLERİ DE NESİLLERİ DE YOK EDİYORLAR
İnsanı iğdiş eden insanı insansızlaştıran bir küresel çalışma, dayatma.
Bakara Suresi 204. ayet; “İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar.” 205. ayet: “Hakimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.” Şu anda ekinleri nesilleri de yok ediyorlar. Tam olarak bu.
Öyle bir kritik noktadayız ki bunu yapmalarının ana sebebi bizim piyasada olmamamız yani vicdan medeniyetini temsil eden tek millet olan Türk medeniyetinin ortada olmamasıydı. Son 300 yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesiyle beraber biz bir medeniyet inşası konusunda geri kaldık. O alanı bu adamlar değerlendirdiler. Çok paraları vardı. Hep onları da söyledik.
Kültürel hegemonya kurdular.
Ve kültürel hegemonyayı da parayla kurdular. Çünkü insanların en paraya tamah eden, eğlenceye vesaire tamah eden her insan bu adamların tuzağına düşer dedik. Ve biliyor musunuz? Şu olaylar normalleşiyor. Şunları şöyle söyleyeyim size. Siz bir topluluğa gidiyorsunuz. Sizi bir yere davet ediyorlar. Varsayalım Epstein'ın Adası. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Çok zengin bir adam sizi bir yere davet etti diye gidiyorsunuz. Çevresinde Amerika'nın en önemli adamları, askerlerin en başı, CIA'nin en başı, Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, bütün dünyadaki parayı idare eden adamlar oradalar. Bir bakıyorsunuz bu adamların hepsi aynı sapıklığın peşinde. Sizde normalleşiyor biliyor musunuz? "Aa!" diyorsun. Bu zamana kadar ben yanlış yoldaymışım herhalde.
İşte buna sosyal etkileşim deniliyor. Sosyal bulaşıcılık. Gençlerde ergenlik dönemlerindeki böyle o zihni bulanıklıklar, özentilerle kendilerini saçma sapan duygularda hissediyorlar. Bu olabilir normal aynen öyle.
Ve çalışmadan, hak etmediği bir şeyi almanın peşinde. Bu ise zehirdir. Kişinin hak etmediği bir şeyi, benim buna hakkım var mı diye düşünmüyor. Bana bunu niye vermiyorlar? O halde ben kendim çalarım anlayışına gidiyor. Bu ise toplumları fesada sürüklüyor. Zaten bunu yapabilmek için besinlerin de genetiği ile oynadılar. İnsanların psikolojik yapısını değiştirecek bütün materyalleri içerisine kattılar.
Epstein'da bir belge var. Kolaya ilaç katmaya kadar düşünmüş. Kolaya ilaç katmaya kadar.
Hatta ben bazılarını gördüm. İşte o bebekleri diyor böyle böyle kurban ediyoruz. Size hamburger diye yediriyoruz diyor. Yahudi haham söylüyor bunu. Bunları diyor size hamburger olarak yediriyoruz.
SİYONİST LOBİLER NESİLLERİ NASIL ÇÜRÜTÜYOR?
Diğer taraftan da bu Siyonistlerin, Yahudilerin kendilerini üstün ırk görmesi var. Yani goyim olarak görüyorlar ya kendilerinin dışındaki bütün insanları sadece Gazzelileri, Filistinlileri, Müslümanları değil. Bütün Hristiyanları da goyim olarak görüyorlar. Onlar kendilerini üstün ırk olarak addediyorlar. O yüzden açtıkları savaş da bu.
İşte o yüzden kültürleri dejenere ediyorlar dedim ya içerisinde Allah'ın hiçbir öğüdünün yer almadığı yeni bir nizam kurmak ve biliyor musunuz buna karşı koyabilecek fikri yapısı tam anlamıyla oturmamış olsa da konuşmalarıyla bu işe engel olmaya çalışan dünyada tek yer biziz. Güney Amerika ulusları son derece kötü bir şekilde Amerika'nın emperyalizmini şikayet ediyor fakat çözüm yolu bilmiyor, bulamıyor. Çünkü çözüm yolu biz kabul edelim etmeyelim, onlar kabul etsin etmesin birileri inkar etsin ama İslam.
İnanç yok, din yok, değil mi?
İslam'ın haricinde hiçbir din bu konulara açıklık getirmiyor. Çözüm yolu üretmiyor. Hiçbir şey bahsetmiyor. Hatta bakın İncil'in Levililer bölümünde bahsedilen olaylarda bu Molok tanrısına ibadet edenleri lanetliyor. Bu kısım dahi öylesine çarpıtıldı ki İncil'deki bu kısım bile tam tersine çevrildi. Ve bunu kabullendirdiler Amerikan toplumuna. Batı Avrupa diyelim. Avrupa dedim ya 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında maddenin esiri oldu ve dünyayı eğlenceye verdi. Hedonizm başladı. Sadece zevk almak. Yaptığı her işten sadece zevk. İşte Epstein da aynı şeyi yapıyordu.
Sınırsızlık dini. Değil mi?
Evet. Ama bu insanları yok olmaya götürüyor.
Ama insanın içinde bir inanç var ya fıtratta var. Onu manipüle ediyorlar, başka bir yere yönlendiriyorlar.
Evet, onu da işte puta. Bakın hiç değişmedi. Hâlâ puta tapıyorlar. Hala put var ortada. Hani biz şöyle diyelim bakın şimdi bir Müslüman için tamam çok imkânsız bir şeydir. Sen kalk bundan sonra işte bir tane put al bu benim tanrım diye tap falan hepimize komik gelir. Bizim ateistimize bile komik gelir bu sistem olarak. Çünkü Türkiye'deki inanmıyorum, ateistim, deistim falan diyen insanlar bile bizim kendi kültürümüz içerisindendir. Onlar da asla şu Epstein vahşetini kabul edemezler. Etmezler. Fakat çözüm yolu bulamadıkları için İslam'dan da uzaklaştırıldıkları için bir türlü doğru yolu da bulabilmeleri imkansız hale geliyor. Çünkü bu işin çözümü esasında Kur'an-ı Kerim'in kendi içinde.
Allah'ın ipine sarılmaktan başka bir seçenek yok.
Kesinlikle emrolundukları gibi dosdoğru olmamalarından.
Ramazan ayı ile ilgili işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışma var. Okullarda Ramazan etkinlikleri var, kutlamaları var. Bir kesim hemen rahatsız oldu. Aynen öyle. Ama ilk defa toplumun çok büyük bir kesimi, bunların içerisinde sekülerler de var, laikler de var sahiplendi. Çünkü Epstein herkesi korkuttu. Sarılacak bir ip, sığınılacak bir liman, o da din, Allah. Oraya yöneldi. Yani çoluğu çocuğu ne korur, ne kurtarır ne aklı başına getirir nedir güvenli olan? Bunu görmeye başladı insanlar. Yani bu sosyal medyadaki ilahiler falan bunlar tabii ki sosyal medyanın tüketim ama ilgiyi görmek lazım. Toplumda karşılık bulmasının sosyolojik nedenlerini konuşmak gerekiyor. İnsanlar niye bir anda yöneldiler?
“BATILILAŞMAK BİR ZEHİRDİR”
Çünkü diyorum o denge çok kötü bozuldu ve bir yerden çıkış noktası arıyorlar. Ama emin olun bakın bu işin noktası çıkış noktası daima inanç sistemidir, dindir. Hangi medeniyete aitsen o medeniyeti bağlı olduğu bir din vardır. O din üzerinden kurtuluşa ya gidersen ya değişmeye çalışırsın. Ben o yüzden Batılılaşmak hep bir zehirdir dedim. Batı’nın içerisinde olan her ideoloji dahil.
Sanayi devrimi Hristiyanlığı çözdü, bozdu. Anglikan kiliseleri nasıl çıktı? Çünkü Hristiyanlık müsaade etmiyordu kapitalizmi. Yani insan emeğinin sömürülmesini karşı çıkıyordu Hristiyanlık. Hz. İsa'nın, işte onların yani o tahrip edilmemiş İncil'de de var.
Ve bunu söyleyen sadece İslam. İnciller değiştirildiği için Matta, Yuhanna, Lukas ve Markos'ta zamanın ve zeminin bile birbiriyle uyuşmadığı, arada 200-300 yıllık farkların olduğu, aynı olaydan bahsediyor ama 200-300 yıl arada fark var. Yetmedi. İçerisine bol miktarda katılan normal hak kelamı olmayan işte mektuplar, bilmem ne, azizlerin birbirine yazdığı mektuplar, leveliler, bilmem ne. Bu değişik bölümler insanlığın içerisinde şöyle bir şey yaptı. Hristiyan dünyasını dinden uzaklaştırdı. Bu boşluktur. O boşluğu işte bu adamlar doldurdu.
YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL KURULUYOR?
Yeni dünya düzeninde şimdi yasalar çıkıyor, kanunlar çıkıyor. Sadece bizde değil, Batı’da da. Amerika başta, Avrupa ülkelerinde.
6 bin tane sanatçı katıldı o Molok törenlerine.
Şimdi burada sıkı durmak gerekiyor. Yani bu bir politik rüzgâr. Tamam, Amerika'da Trump seçildi. İşte Gazze bütün dünyaya nizam veriyor bir taraftan. İnsanlığı ayağa kaldırdı, kodlarına, vicdana döndürdü. Ama bizim ne yapacaksak bu dönemde yapmamız gerekiyor. Ve bu dönemde yapılanlarla birlikte hareket etmek ve destek olmak gerekiyor. Şimdi mesela Adalet Bakanlığının yasa taslağı 12. Yargı Paketi’nde işte sizin önünüze gelecek, Meclis’e gelecek, tartışmalar çıkacak. Orada sıkı durmak lazım.
Bir de bu olayın farkında olmadan taraftarı olanlar var. Aslında olayı kendisine sorsan kendi ailene böyle bir şey ister misin diye hayır diyecek insanlar sadece bizden geldiği için karşı çıkıyorlar. Biz ise çok büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Yani hem Cumhur İttifakı olarak diyorum, büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu İstanbul Sözleşmesini hala geri getirelim falan diyorlar. Bu adamların neler yaptığını geç de olsa çözmeye başlıyoruz. Ama altta bizim arkamızda duracak hiçbir devlet bu işi tek başına yapabilme gücüne sahip değil.
Küresel bir savaş başlatmış oluyorsun.
O yüzden de bu adamların neler yapmak istediğini anlayan ülkelerle bir araya gelmek lazımdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'da ilk önce bunun bir adımını attı. Ama biz bundan önce birkaç yıldır da Türk Devletleri Teşkilatı'yla bir başka yapılanmanın içerisindeydik. En az 35 ülkenin bir araya gelmesi lazım. Bizim arkamızda açıkça bütünüyle bize destek verecek şekilde, Türkiye'nin tezlerini destek verecek şekilde, Türkiye'nin liderliğine destek verecek şekilde açıklamalarla devletlerin bizim arkamızda toplanması lazım. Aksi halde onlar da yok olacaklar. Bu medeniyet savaşının içerisinde adım adım kaybedecekler. Buradaki koruyucu güç askeri güçtü. Bu güç bahsetmiş olduğumuz devletler içerisinde sadece Türkiye'de var. Olayı insanlar tam olarak algılayamadılar. Gerçekten diyorum. Bakın askeri güç bütün bu kültürel dejenerasyonun da önüne geçebilecek bir güç. Masaya oturduğunda eğer silahlı kuvvetlerin güçlü ise devlet başkanı çok rahat konuşur. Niye? Bu böyledir. Örnek veriyorum. Tarih boyunca hep donanması olan konuşmuştur. Donanma çok önemli. Çünkü dünyanın üçte ikisi denizlerle kaplı. Ve bu deniz yolları hem enerji hem ticaret yolları aynı zamanda var olan doların devam etmesi için de tek çare o. Ve buna bunun içerisine hayır ben de girmek istiyorum. ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman Çin'in İngiltere'nin ve Fransa'nın hiçbir aslında gücü yokken Birleşmiş Milletler'e hususi üye yapılması. Bunu da Amerika Rusya'ya karşı kendi tarafında olabilecek devlet arıyordu. O yüzden yaptı. Orada da bir denge kurdular. Beş devlet dünyanın kaderi üzerine karar verecek. Bu işi şu anda olayın temelini anlayan, buna karşı bir harekât geliştiren tek ülke Türkiye ve Türkiye liderliği. O yüzden diyorum ki ben eğer askeri güç bu işin gerçek koruyucusu ise şu anda askeri gücü 1730'dan beri hiçbir şey yapmayan bir ülkenin son 15-20 yılda dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelmesi bir tek gemi yapmayı bilmeyen bir ülkenin şu anda tersanelerde 46 tane savaş gemisi aynı anda yapılıyor. Bize ne kadar gerekli? Biz bir tatbikat yapılıyor. Baltık Denizi'nde. TCG Anadolu'ya komiklik yaptılar. Hatta Meclis’te bunların muhalefetin en önemli dış politika danışmanlarından bir tanesi o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanıydı. ‘Türkiye dedi bu gemiyi yapmakla ne yapmak istiyor? Emperyal amaçlar mı güdüyor’ dedi. Bu adam bunu 13 tane Amerikan uçak gemisi için söylemedi.
Söyleyemez çünkü eskiden Amerikan büyükelçiliği yapmıştı.
Ve biz TCG Anadolu'yu yaptık. TCG Anadolu'nun en büyük özelliği nedir? Kara devleti, tank devleti kendi ülkesi içerisinde kalması düşünülen bir devlet ilk defa deniz kuvvetleri vasıtasıyla güç aktarımı yapabilme.
Ersin Çelik: Uluslararası bir güce dönüşür.
“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ASKERİ BİRLİĞİYİZ”
Bir kıtadan bir diğerine. Ve Türkiye'den böyle bir olay tam zamanında her şey bize geldi. Amerika'nın o tatbikata katılmaması 10.000 askerinin düşünebiliyor musunuz? Anadolu'daki bütün üyelerin içerisinden 10.000 askerin 2.000'i Türk askeri ve düzenli tek birlik. Yürümesini bilen disiplin sahibi tek birlik. Ve aynı anda biz gemiyi götürüyoruz deniz kuvvetleriyle. Zırhlılarımız yanında, onun koruyucuları, üzerinden hava araçlarımız kalkıyor. Kara, deniz, hava bir tek deniz kuvvetlerinin gemisinin içerisinde ve Türkiye bu güç aktarımını yapıyor. Eurofighter'ların kalkamadığı -5 derecede geminin üzerinden kalkıp iniyor.
Bayraktar TB3 kalkıyor ve herkes şoke oluyor. Nasıl oldu bu diye?
Bunu da söylemiştik. Hatta ben bunu Meclis’te de kısa bir konuşma yaptım. Dedim ki: "1974'te bu adamlar çok önemli bir projeye kalkıştılar." Darpa projesi. Darpa projesinin 7. maddesi yani bir deniz aracının üzerine insansız hava sistemleri yerleştirebilme defalarca yaptılar ve başarısız oldular. Şu anda hâlâ Türkiye bu olayı açıkladığında 3 sene evvel İsrail'de, Amerika'da ben de yapıyorum, önce ben yapacağım dedi. Biz yaptık. Ve bunu NATO tatbikatında gösterdik. Türkiye'nin geldiği seviyeyi o güç aktarımını anlayabilmek için vallahi alim olmaya gerek yok gerçekten.
Ben şuraya bağlıyorum. Ayasofya'yı açabilmek için böyle bir güce erişmen gerekiyordu. Gabar'da petrolü çıkarmak için böyle bir güce erişmen gerekiyordu. Bu yasayı çıkarmak için de böyle güçlü bir devlet olmak gerekiyordu. Yoksa çıkarttırmazlardı.
“TÜRK MİLLETİ BİR KARAR VERECEK”
Türk milleti bir karar verecek. Ben hangi medeniyetin içerisindeyim ve neyi savunmak zorundayım? Hangi medeniyet benim devamlılığımı sağlar? Var olan gelen bütün geleneksel yapımı değiştirip bir başka biçime girsem acaba bu bir çözüm mü? Olmadığı görüldü. Bir başka yapıya giriyorsunuz. Onun olmadığı görüldü. Örnek veriyorum: Robert Koleji.
Boğaziçi Üniversitesi, hâlâ daha içeriden çekmeye çalışıyorlar değil mi?
Halbuki yapı çözebilmek o kadar da zor bir şey değil. Boğaziçi Üniversitesi kurulduktan sonra kuran vatandaş tepenin üzerinden şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki: 'Fatih Sultan Mehmet şu aşağıda görülen şehri buradan gördü ve fethetti. Buradan karar verdi. Şimdi ben onu bütün kültürüyle buradan yok edeceğim.' Bir temeldi. Ne yaptılar biliyor musunuz? İlk başta öğrenci sayısı 85 tane Ermeni, 83 tane Rum, bunları hususi seçiyorlar kendi aralarında. İşte altı tane Türk var sadece. Her milletin insanı var içerisinde. Onlarla beraber bir şey. İlk plan ne biliyor musunuz? Bulgaristan'ın yeni bir devlet olarak ortaya çıkması ve yaptılar. Bütün planlar Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Ne bu hani çünkü o tepenin, o tepenin üzerinde ve Bulgaristan devletinin kurulması baştan aşağıya onun içerisinde tasarlandı. Daha sonra Selanik'in falan Yunanistan'a katılması. Bunların hepsi özel bir plan çerçevesinde yapıldı. Şimdi Türkiye olarak biz bir olayın biliyoruz nasıl geliştiğini, bazı şeyleri gücümüz olmadığı için zamanında engel olamadık. Şu anda bu gücü elde ediyoruz. Bir kısmını ettik, sahada da gösteriyoruz. Bunu toplumumuza, özellikle gençliğimize tam anlamıyla anlatabilmek zorundayız. Bu buna göre karar verecekler. Bu ülkenin geleceğinde acaba hangi şeyi kullanırsak geleceği kendimize sağlayabiliriz? İçerisinde 1911'de Hollywood'un uyguladığı, Allah'ın hiçbir hükmü olmayan, yani kitabi hiçbir bilgi olmayan, bütünüyle agnostik değerlere bağlı, bütünüyle eski yapıya, eski puta tapmaya dayalı, bağıra bağıra ben buradayım diye gelen, bebek katliamı yapan bir yaşam tarzına doğru mu gideceksin? Yoksa var olan bu mübarek günlerde bakın bunlar çok değerli. Zamanı da zaten çok değerli.
Bir kırılmanın tam eşiğindeyiz.
Ve o yüzden bizim bu konuşmalarımız da çok değerli. Yarın öbür gün de bazı konularda delil olarak ortaya koyulacak. Bunların farkındayız. Herkesin farkında olmasını sağlamak zorundayız. Bebeği kurban eden adamdan anlayış bekleyemezsin. Gazze'de bu böyle niye oluyor diye sormak anlamsız. Gazze değil ilk fırsatta bunu sana yapacaklar. Ve bu işi sadece durdurabilen tek, bir tek güç var biliyor musunuz? Türkiye liderliği, başkumandanı ve Türk ordusu. Bunu anlayabilmemiz lazım. Bunun değerini kavrayabilmemiz lazım. Yoksa çok geç olur. Bunu yıkmak isteyenler var. Buna saldırıyı içimizden yapıyor. Bunu ekmekle, peynirle, soğanla, patatesle yapıyor.
Ülkeyi yönetmeye hazırlanan muhalefetin lideri "İskambil oynamayı özledim." diyor. Aynen öyle. Vizyon bu. Arkadaşlarımla diyor saatlerce iskambil oynamayı özledim diyor.
Kovid zamanı ben eski genel başkanlarının söylediği şeyi açıyorum. Her oyunda yeni kart açacaksınız falan dedi. Komik bir şeydi vallahi. Bakın bunların vizyonları falan yok. Bizim şu konuştuğumuz konulardan bahsedebilen bir tek adamları yok. Bir tek. Dünyada nelerin gelmekte olduğunu anlayan muhalefetten bir Allah'ın kulu yok. Hep basit şeylerin peşinde.
Şimdi mizah üretiyorlar aslında.
Depremzedeleri kandırmışlar. Onlara demişler ki sizin yerinizden rant elde edecekler falan. Şu anda insanlar perişan. Evini verenler milyonlarca liralık ev sahibi oldular yanlarında. Onlar ise sırf onların kötü propagandasına kandıkları için ‘Ah kafamız ah kafamız biz nasıl kandık bunlara diyorlar.’ Nasıl yaptılar bunu? O yüzden düşünmek, karar vermek, onu uygulayabilmek çok büyük bir değer. Ama bunu neye göre vereceksin? Bir değer yargının olması lazım. Değer yargısı inanç sistemi. Herhangi bir dine bağlanmayan değer yargısı yanlış sonuca varır. Ne yaparsan yap yanlış sonucu. Dinlerin içerisinde hak din neden İslam diyoruz? Şu kadar konu konuştuk. Deminki o tapınan adamları gösterdik. Puta tapınanları, Hristiyanların İncil'inin içerisindeki şu oynamaları, hepsinin birbirine yaptıkları vahşet, oradaki o Molok’un o gösterdiğimiz tören var ya. Bunlar aynı şekilde aynı tarih 1933'tür. Hitler'in başladığı dönemdi biliyor musunuz? Avrupa'dan. Hitler'in iktidara gelip ve Almanları Yahudilerin aç bıraktığı dönemdi o dönem. Almanya'nın içerisinde Yahudileri aç bırakıyor. Şu anda Almanya Yahudiler ne isterse yapıyor.
Borsayı, piyasayı onlar belirliyordu Almanya.
Almanya diye bir devlet yoktur, esirdir dedik. Her şeyde şu anda kalkıyor, dönüyor, dolaşıyor, İsrail'in tezlerini savunuyor.
Başka bir şansı yok şu an için.
Bu adamların bir tek kurtuluşu var. Hem Japonya'nın hem Almanya'nın hem Güney Kore'nin.
Hatta Yunanistan'ı da ekleyebiliriz.
Sadece biziz. Emin olun buna. Sadece bizim yanımıza gelecek fazla uzun değil. 2026'da çok şey olacak. 2026'da bunların birisi gidecek, diğeri gelecek. Hele bu son sert tatbikatından sonra yapacak oldukları şeyin ne olduğunu bal gibi öğrendiler.
Almanlar sokakta görünce küçük dillerini yuttular. PKK ile savaşırken Almanların tanklarını PKK'ya karşı kullanamıyordun. Müsaade etmiyordu. Nereden nereye geldik?
Şu anda bütünüyle kendi unsurlarımızla gidiyoruz. O yüzden bu adamlar bunu ne zaman yaptı diyor. Son 15 senede mi diyor? Evet. Epstein denilen yapı aynı zamanda FETÖ'nun yapısıdır. Bu adamlar Türkiye'yi de aynı şekilde elinden kolundan bağlayıp 2016'da efendilerine teslim etmek üzere gelmişlerdi. O zaman da bu işlerin en ortasında olan adam birkaç gün önce gitti. Graham Fuller, öldü. Kızının adı Samantha, Ankara Fuller demiştik. Adam demişti kızının adını böyle koyuyor. Bu adamlar hepsi aynı şekilde CIA'nin elemanlarıydı. Jüdik bir Yahudi bir anlayış içerisinde İsrail'in toprak güvenliğini bakın. Amerika'nın İsrail'e atadığı büyükelçi "Arz-ı Mev'ud, Arz-ı Mev'ud" diyor işte. Peki ‘Kutsal topraklar zaten tanrı tarafından onlara verilmiş’ diyor. Tabii ki alacak diyor. Ya bu dediklerinin içerisinde Ürdün var. Bütün Suriye var. Irak'ın parçası var. Mısır var.
Türkiye var ama söyleyemiyor Türkiye'yi. Korkusundan söyleyemiyor.
Ben Türkiye kısmını da buldum. Birkaç yerde. Bal gibi, bal gibi çok açık bazı şeyler. Diyor ki Türkiye'yi de istersek de ister karşıya geleceğiz, karşı karşıya geleceğiz diyor. Şu anda diyor sadece İran'ın üzerindeyiz. Onu bitirelim, sıra Türkiye'ye gelecek diyor. Zaten bunu anlamamak için çok aptal olmak lazım hakikaten. Türkiye ana unsurdur. Türkiye bir güç merkezidir ve tarih boyunca direniş hattıdır. Ordudur. Evet. Bir güvendir. Askeri varlığının devam edebilmesi de nüfus oranının aynı şekilde yükselmesine bağlıdır. Bu bize uygulamış oldukları sistem herkes bir çocuk yapıyor, iki çocuk yapıyor rızıktan korkuyor. Tövbe! Bakın, rızkın sahibi Allah'tır. Babam rahmetli dört evlat okuttu, üç üniversiteyi bitirdi bir memur maaşıyla. Hiç rızık korkusu yaşamadı. Öyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Şimdi okullara gönderecekmiş. Bir adam eğer Boğaziçi Üniversitesi'ni veya Robert Koleji veya Notre Dame de Sion'u kazandı diye seviniyorlar. Sevinmeyin Allah aşkına. Devletin okulu 1 milyon kere daha iyidir. Hiç olmazsa milli olursunuz. O yüzden imam hatiplere saldırıyorlar. Anadolu insanı temelden oraya girdiği için, biliyor musunuz? Değişime uğramadan girdiği için.
Sapkın cemaatlerin de eline düşmediği FETÖ'cü haşhaşi olmadıkları için.
Çünkü bunların hepsinin içerisinde yine tuzak var. Hepsinin içerisinde yine Epstein'ın usulü yaşam biçimi var. Türkiye bu yaşam biçiminden o gösterdikleri puta tapınma ideolojilerinin farkında olmadan peşine giden bir gençlik olmayacak. O yüzden diyorum ya sana bir Teknofest yapıyoruz. Dünyanın şu anda birincisi oldu.
Yok öyle bir şey dünyada. Yok öyle bir şey yok. Yani yapıyorsun artık 2 milyon 2,5 milyon insan kendi rızasıyla geliyor. Bayram yerine gider gibi gidiyor. Çocukların 5 yıl önceki Teknofest'e katılan çocuklar mühendislik yolunda şu anda ilerliyorlar. Ve biz NSosyal’i Teknofest çocuklar yaptı. Evet.
Ve biz bunları yaparken Epstein belgelerinde bir şey daha çıktı. Türkiye'de diyor liraya Tanrı'nın eli vurdu diyor. Epstein belgelerinde. Türkiye'nin diyor dolarına operasyon çekmek için diyor akşam gece yarısı Londra'daki bankanın müdürünü kaldırıyorlar. Diyorlar ki operasyon başlatacağız Türkiye'de. Türkiye'ye. Adam diyor ki: "Ama gece yarısı bütün sistem kapalı. Üstelik de hukuki değil. Bunun yaptırımı olur, sonuçları olur." diyor. "Bu bir emirdir size." diyor.
Siz ne demiştiniz? Paranın sahipleri parayla oynuyorlar dediğinizde bu belgeler falan yok.
Ve içeridekiler hep şöyle düşündüler. "Abi biz yine beceremedik bu işi." Hatırlarsanız biz o zaman Sayın Nurettin Nebati bir programa başlamıştı. Ve ben demiştim ki ya bu demiştim bu program herkes eleştiriyor. Niye ortodoks ekonominin dışında, Keynesian modelinin dışında? Ama vallahi dedim bunları çok şaşırttı. Eğer dedim bu işin çözümlemeleri 6 ay sürer. 6 ay içerisinde dedim ikinci hamleyi, 3. hamleyi, satrançtaki bir sonraki hamleyi önceden hazır ettiysek ve bunu yaparsak dedim bu şaşkınlıkları devam edecek. Aksi halde iki kat fazla olarak bize geri dönerler. Bu adamlar 6 ay sürer bu işin çözümünü yapması. O zaman Timothy denilen o İngiliz ekonomisti de söylemiştim. Evet o da sürekli olarak tweet'ler atıyordu. Türkiye kendi başına bir model uygulamaya çalışıyor falan diye. Bakın herhangi bir model bu adamların kabulünün dışında içinde falan değil. Başarılı başarısız olması değil. Biz bu mücadelenin içindeyiz.
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
#Cinsiyetsizleştirme
#Hafıza Büyük Resim
#gençler