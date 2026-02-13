Batı’nın boyası dökülüyor: Vampirlerin balosu nasıl sona erecek?

İbrahim Ufuk Kaynak:

Benim tam bir mucize oldu ama ben hiçbir şeyi tesadüfe bağlamam. Sene 1987; İngiltere'de Londra'da Avustralya Büyükelçiliğine gittim. Herkes vize almak için bekliyor ama o zamanlar AIDS hastalığı çıkmış, rapor almak bir buçuk ay sürüyor. Benim elimde çıplak pasaport var, hiçbir hazırlığım yok. Gittim oraya, çok genç bir kız var. "Master için başvuruyorum ama İngiltere'de çok para istediler, Avustralya'da üniversiteler daha ucuz mudur?" dedim. "Hemen hemen yarı fiyatı." dedi. Durumumu anlattım, "Pasaportunuzu verir misiniz?" dedi. 4 dakika sonra geri geldi, "Size vize verdim." dedi. Pasaportun arasına bir kâğıt koymuş; bir üniversite, bir profesör ismi... "Onunla bağlantı kur, sana kabul belgesi hazırlayacak." dedi. Şaşırdım, "Niye yaptınız bunu bana?" dedim. "Benim babam Türkiye'den gelme bir Yahudi." dedi. "Bana her gün Türkiye'yi anlatıyor, bir Türk nasıl bir insandır hep merak ederdim, ilk defa sizi gördüm ve sevdim." dedi. Avustralya'ya gittim, hocayı buldum. 3,5 saatlik bir mülakat sonucunda "Yeterli bilgin var." dedi. Bana sorduğu sorular o zaman için çok müthişti. Sene 1987, Çin fakir durumda. Dedi ki: "Çin şayet zenginleşirse Avustralya için tehdit olur mu? İngiltere'nin gücü bizi korumaya yeter mi yoksa Amerika ile anlaşmak daha mı iyidir?" Diğer soru: "Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki 100 yıl nasıl bir yöne gider? Eski Türk tarihini ve 1923'ü göz önünde bulundurarak cevapla." Sohbet ettik, beni bölüme alacağını söyledi. Ama ertesi gün beni Arkeoloji Bölüm Başkanı ile tanıştırdı. Bana dedi ki: "İstersen gel bizimle ol, bir projemiz var." İçeriden bir kız geldi, adı Annemarie. "İkiniz beraber bir ekip olacaksınız, size 23.500 dolar burs vereceğiz, okul parası almayacağız." dediler. "6 ay bizim üniversitemizde, 6 ay Amerika'da eğitim alacaksınız; ikinci yıl İsrail'de kazıya katılacaksınız." dediler. Teklif çok güzel; arkeolog olacağım, dünyayı anlamayacağım, İsrail'e çalışacağım. "Kitap basacağız, sizi televizyonlara çıkaracağız." dediler.