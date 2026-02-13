Batı’nın boyası dökülüyor: Vampirlerin balosu nasıl sona erecek?

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza programının 111. bölümünde ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan milyonlarca sayfalık yeni Epstein belgelerini analiz etti. Kaynak, belgelerde küresel sistem için tehdit olarak görülen liderlere ilişkin, "Liste diyor ki; bir tanesi İmran Han, 'Derhal gitmesi lazım. Bir diğeri Hamaney, 'Durdurulması lazım. Üç: Recep Tayyip Erdoğan. Ona 'Siyonizm’in çok açık bir düşmanı.' diyor." ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak’ta izleyiciyle buluşan Hafıza programının 111. bölümünde, ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin paylaştığı bugüne kadarki en kapsamlı belgeler masaya yatırıldı. Ersin Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen yayında; siyaset, iş dünyası ve kraliyet çevrelerini kapsayan milyonlarca sayfalık dosyalar üzerinden küresel sistemin işleyişi ele alındı. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, söz konusu ağın toplumlara "içerisi kesinlikle dinsizlik dolu bir Jakoben kültürü" dayattığını belirterek; Türkiye’nin bu yapı tarafından neden bir "tehdit" olarak kodlandığını analiz etti. Kaynak, Batı'nın yerleşik "vahşet" düzenine karşı Türkiye'nin bir "vicdan medeniyeti" olarak durduğunu vurguladı.
JAKOBENLER NE İSTERLER?
YOLSUZLUKTA TÜRKİYE 107. SIRADA
İbrahim Ufuk Kaynak: Demek ki bir şey var, bir grup var. Bu adamlar bütün dünyaya yalnızca Epstein'ın pisliklerini değil; hırsızlığı, namussuzluğu, yolsuzluğu, cehaleti, katilliği, hepsini öğreten birisi var. Niye? Kısa yoldan kazanın, hak etmediğinizi kazanın. En önemli şey bu.