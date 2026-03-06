X kullanıcılarını kızdıran özellik: Gönderi arası abonelik

X platformu, içerik üreticilerine yönelik yeni gelir modelleri sunmayı amaçlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. “İçerik Abonelikleri 2.0” olarak adlandırılan güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık bazı gönderileri yalnızca abonelik kapsamında görüntüleyebilecek. Yeni sistem, özellikle Premium içerik üreticilerinin kazanç seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

Gönderi zincirlerine ücretli içerik eklenecek

Yeni özellik kapsamında içerik üreticileri, oluşturdukları gönderi zincirleri içerisinde bir veya birden fazla paylaşımı abonelik kapsamına alabilecek. Bu durum, zincirin tamamını görmek isteyen takipçilerin ücretli abonelik seçeneğini değerlendirmesini gerektirecek. Daha önce platformda oluşturulan gönderi dizilerinde tüm içerikler ücretsiz şekilde görüntülenebiliyordu.

Ücretli paylaşımlar profil sayfasında öne çıkacak

Güncellemenin bir diğer önemli yönü ise ücretli içeriklerin profil sayfalarında daha görünür hale getirilmesi olacak. Buna göre içerik üreticilerinin abonelere özel paylaşımları, profil üzerinde ayrı bir şekilde gösterilecek ve kullanıcıların bu içeriklere erişimi kolaylaşacak.

Tasarım ve yönetim paneli yenileniyor