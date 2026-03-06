X kullanıcılarını kızdıran özellik: Gönderi arası abonelik

X platformu, içerik üreticilerine yönelik gelir modellerini genişleten yeni bir özellik paketini devreye almaya hazırlanıyor. “İçerik Abonelikleri 2.0” adı verilen sistemle birlikte içerik üreticileri, gönderi zincirlerinin belirli bölümlerini ücretli hale getirebilecek. Böylece kullanıcılar tüm içerikleri görmek için abonelik seçeneğini değerlendirmek durumunda kalabilecek.
Gönderi zincirlerine ücretli içerik eklenecek
Yeni özellik kapsamında içerik üreticileri, oluşturdukları gönderi zincirleri içerisinde bir veya birden fazla paylaşımı abonelik kapsamına alabilecek. Bu durum, zincirin tamamını görmek isteyen takipçilerin ücretli abonelik seçeneğini değerlendirmesini gerektirecek. Daha önce platformda oluşturulan gönderi dizilerinde tüm içerikler ücretsiz şekilde görüntülenebiliyordu.
Ücretli paylaşımlar profil sayfasında öne çıkacak
Güncellemenin bir diğer önemli yönü ise ücretli içeriklerin profil sayfalarında daha görünür hale getirilmesi olacak. Buna göre içerik üreticilerinin abonelere özel paylaşımları, profil üzerinde ayrı bir şekilde gösterilecek ve kullanıcıların bu içeriklere erişimi kolaylaşacak.
Tasarım ve yönetim paneli yenileniyor
Yeni paket kapsamında görsel açıdan yenilenen paylaşım kartları da platforma eklenecek. Bunun yanında tüm abonelik seçeneklerinin tek bir bölümde toplanacağı bir tasarım sunulacak. Premium kullanıcılar için hazırlanan yönetim panelinin de daha sade ve anlaşılır bir arayüzle güncelleneceği belirtiliyor.