Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
İnternet
X kullanıcılarını kızdıran özellik: Gönderi arası abonelik

X kullanıcılarını kızdıran özellik: Gönderi arası abonelik

22:286/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
X kullanıcılarını kızdıran özellik: Gönderi arası abonelik
X kullanıcılarını kızdıran özellik: Gönderi arası abonelik

X platformu, içerik üreticilerine yönelik gelir modellerini genişleten yeni bir özellik paketini devreye almaya hazırlanıyor. “İçerik Abonelikleri 2.0” adı verilen sistemle birlikte içerik üreticileri, gönderi zincirlerinin belirli bölümlerini ücretli hale getirebilecek. Böylece kullanıcılar tüm içerikleri görmek için abonelik seçeneğini değerlendirmek durumunda kalabilecek.

X platformu, içerik üreticilerine yönelik yeni gelir modelleri sunmayı amaçlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. “İçerik Abonelikleri 2.0” olarak adlandırılan güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık bazı gönderileri yalnızca abonelik kapsamında görüntüleyebilecek. Yeni sistem, özellikle Premium içerik üreticilerinin kazanç seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

Gönderi zincirlerine ücretli içerik eklenecek

Yeni özellik kapsamında içerik üreticileri, oluşturdukları gönderi zincirleri içerisinde bir veya birden fazla paylaşımı abonelik kapsamına alabilecek. Bu durum, zincirin tamamını görmek isteyen takipçilerin ücretli abonelik seçeneğini değerlendirmesini gerektirecek. Daha önce platformda oluşturulan gönderi dizilerinde tüm içerikler ücretsiz şekilde görüntülenebiliyordu.

Ücretli paylaşımlar profil sayfasında öne çıkacak

Güncellemenin bir diğer önemli yönü ise ücretli içeriklerin profil sayfalarında daha görünür hale getirilmesi olacak. Buna göre içerik üreticilerinin abonelere özel paylaşımları, profil üzerinde ayrı bir şekilde gösterilecek ve kullanıcıların bu içeriklere erişimi kolaylaşacak.

Tasarım ve yönetim paneli yenileniyor

Yeni paket kapsamında görsel açıdan yenilenen paylaşım kartları da platforma eklenecek. Bunun yanında tüm abonelik seçeneklerinin tek bir bölümde toplanacağı bir tasarım sunulacak. Premium kullanıcılar için hazırlanan yönetim panelinin de daha sade ve anlaşılır bir arayüzle güncelleneceği belirtiliyor.

#içerik abonelikleri
#gönderi arası abonelik
#içerik abonelikleri 20
#ücretli içerik
#sosyal medya
#premium içerik
#içerik üreticileri
#abonelik modeli
#sosyal medya platformları
#twitter
#X
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Derbide hava nasıl olacak? 7 Mart Beşiktaş Galatasaray maçı hava durumu tahminleri açıklandı