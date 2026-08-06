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GTA 6 için sürpriz yayın planı: Netflix detayı dikkat çekti

GTA 6 için sürpriz yayın planı: Netflix detayı dikkat çekti

20:12, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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GTA 6 için sürpriz yayın planı: Netflix detayı dikkat çekti
GTA 6

GTA 6 yeni tanıtımı için beklenen tarih açıklandı. Rockstar Games, “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” adlı kapsamlı videonun 27 Ağustos’ta önce Netflix’te, ardından YouTube ve GTA 6’nın resmî internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Yeni gösterimde Vice City, Jason ve Lucia’nın hikâyesi ile oynanışa ilişkin daha fazla ayrıntının paylaşılması bekleniyor.

GTA 6 yeni tanıtımı, 27 Ağustos’ta önce Netflix aboneleriyle buluşacak. “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” adlı yapım, daha sonra Rockstar Games’in YouTube kanalı ve oyunun resmî internet sitesinde yayımlanacak.

GTA 6 yeni tanıtımı ne zaman yayımlanacak?

Rockstar Games, GTA 6 yeni tanıtımı için yayın tarihini açıkladı. “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” adlı kapsamlı tanıtım, 27 Ağustos’ta önce Netflix’te, ardından YouTube ve GTA 6’nın resmî internet sitesinde izleyiciyle buluşacak.

Netflix abonelerine özel ilk gösterim, 27 Ağustos’ta ABD Doğu Saati ile 15.00’te yapılacak. Tanıtım, aynı gün ABD Doğu Saati ile 21.00’de Rockstar Games’in resmî YouTube kanalı ve GTA 6’nın internet sitesinde erişime açılacak.

Yayın takvimi şöyle:
  • Tanıtımın adı: Grand Theft Auto VI: An Extended Look
  • Netflix yayını: 27 Ağustos, 15.00 ET
  • YouTube ve resmî site: 27 Ağustos, 21.00 ET
  • Yayıncı: Rockstar Games

Netflix, gösterimin Rockstar Games ile gerçekleştirilen yeni bir iş birliğinin parçası olduğunu ve abonelerin GTA 6’nın yeni tanıtımına diğer platformlardan önce ulaşacağını bildirdi.

GTA 6 ön siparişe açıldı

GTA 6’nın ön sipariş süreci haziran ayında başladı. Oyunun standart sürümü dijital olarak veya kutu içinde indirme koduyla satın alınabiliyor; fiziksel pakette oyun diski bulunmuyor.

Ultimate sürümde ise standart oyuna ek olarak çeşitli araçlar, silahlar, kıyafetler ve oyun içi içerikler sunuluyor. Rockstar Games, ön sipariş seçeneklerini PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için erişime açtı.

Hikâye Vice City ve Leonida’da geçiyor

GTA 6’nın hikâyesi, Vice City’nin de içinde bulunduğu Leonida eyaletinde geçiyor. Oyunun merkezinde Jason Duval ve Lucia Caminos adlı iki karakter bulunuyor.

Jason ve Lucia, planladıkları bir işin ters gitmesinin ardından Leonida genelinde uzanan bir suç yapılanmasının ortasında kalıyor. İki karakter, içinde bulundukları durumdan çıkabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalıyor.

İlk sürüm tek oyunculu deneyime odaklanacak

Rockstar Games, GTA 6’yı tek oyunculu bir deneyim olarak tanımlıyor. Şirket, çok oyunculu veya çevrim içi bir modun çıkış döneminde sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama paylaşmadı.

Yeni tanıtımın oyun dünyası, karakterler ve oynanış sistemi hakkında daha fazla ayrıntı göstermesi bekleniyor. GTA 6’nın 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayımlanması planlanıyor.

Başlıklar :grand theft auto virockstar gamesnetflixoyun tanıtımıGTA 6
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