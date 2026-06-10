Huawei’den 7000 mAh bataryalı amiral gemisi geliyor

Huawei’nin 2026 yılı bitmeden tanıtması beklenen yeni amiral gemisi modeli, klasik akıllı telefon tasarımından farklı olarak 16:10 ekran oranına sahip geniş ekran yapısıyla öne çıkıyor. Sızıntılara göre cihazda 2K çözünürlüklü ekran, yeni nesil Kirin 9000 serisi işlemci, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens ve 7000 mAh batarya yer alacak. Katlanabilir olmayan ancak tablet benzeri kullanım deneyimi sunması beklenen yeni Huawei telefonu, geniş ekranlı akıllı telefonlarda yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.
Huawei yeni amiral gemisi modeliyle standart akıllı telefon tasarımının dışına çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, 16:10 ekran oranı, 50 MP kamera sistemi ve 7000 mAh bataryasıyla geniş ekran deneyimini öne çıkaracak.
Huawei yeni amiral gemisi geniş ekran tasarımla geliyor
Huawei’nin, Mate 90 serisinin ardından 2026 yılı bitmeden tanıtılması beklenen yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Geleneksel katlanabilir yapıda olmayacağı ifade edilen cihazın, tablet benzeri geniş ekranıyla standart akıllı telefonlardan ayrışması bekleniyor.
Sızıntılara göre model, 16:10 en boy oranına sahip 2K çözünürlüklü bir ekranla geliştiriliyor. Bu form faktörünün, kullanıcılara daha geniş ve verimli bir görüntüleme alanı sunması hedefleniyor.
Öne çıkan teknik özellikler
Yeni Huawei modeline ilişkin sızan bilgiler, cihazın ekran, kamera ve batarya tarafında amiral gemisi segmentine konumlandırılacağını gösteriyor.
Öne çıkan detaylar şöyle:
- 16:10 en boy oranına sahip 2K çözünürlüklü geniş ekran
- Yeni nesil Kirin 9000 serisi işlemci beklentisi
- 50 MP ana kamera
- 50 MP periskop telefoto kamera
- Multispektral sensör desteği
- 7000 mAh kapasiteli batarya
İnce ve hafif gövde iddiası
Weibo’da teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, cihazın mühendislik prototipini incelediğini ve büyük ekranına rağmen ince ve hafif bir yapıya sahip olduğunu aktardı.
Telefonun nihai tasarımına ilişkin kesin bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Arka kamera modülünün yerleşimi ve genel tasarım çizgileri, cihazın tanıtımına doğru netleşmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor.
Kamera kurulumunda 50 MP sensör öne çıkıyor
Huawei’nin yeni modelinde kamera tarafında güçlü bir kurulum tercih edeceği belirtiliyor. Cihazda 1/1.3 inç boyutunda 50 MP ana sensörün yer alacağı öne sürülüyor.
Bu ana kameraya 50 MP periskop telefoto lens ve multispektral sensörün eşlik edeceği ifade ediliyor. Bu yapı, telefonun özellikle mobil fotoğrafçılık tarafında amiral gemisi segmentinde iddialı bir seçenek olarak konumlanabileceğine işaret ediyor.
7000 mAh batarya geniş ekranı destekleyecek
Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer başlık, 7000 mAh kapasiteli batarya oldu. Geniş ekranlı tasarımın daha yüksek enerji ihtiyacı oluşturabileceği düşünüldüğünde, bu kapasite cihazın kullanım süresi açısından önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
Telefonun yeni nesil Kirin 9000 serisi bir işlemciyle desteklenmesi bekleniyor. Huawei’nin donanım optimizasyonuyla, geniş ekranlı bu modelde pil verimliliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Geniş ekranlı telefonlarda yeni eğilim
Huawei’nin daha önce kitap tarzı katlanabilir modellerde öne çıkardığı geniş ekran yaklaşımını, bu kez katlanabilir olmayan bir telefona taşıyabileceği ifade ediliyor. Xiaomi ve Apple gibi markaların da daha pratik ekran oranlarına ilgi göstermesi, geniş ekranlı telefon tasarımlarının sektörde daha fazla gündeme geldiğini gösteriyor.
Modelin geliştirme süreci devam ederken, resmi tanıtım tarihi ve kesin teknik özellikler henüz açıklanmadı.