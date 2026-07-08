Google, Pixel 11 ve Pixel Watch 5 için için tarih verdi

Google, yeni nesil Pixel cihazlarını tanıtacağı Made by Google 2026 etkinliğini 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek. Etkinlikte Pixel 11 serisi, Pixel Watch 5 ve güncellenmiş Pixel Buds Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Google Pixel 11 lansmanı 12 Ağustos’ta yapılacak

Google, Made by Google 2026 etkinliği için tarih verdi. Şirket, Pixel 11 serisi ve Pixel Watch 5’in tanıtılacağı etkinliği 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek.

Etkinliğin 18.00’de başlayacağı açıklandı. Lansmanda Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold modellerinin sahneye çıkması bekleniyor.

Pixel 11 serisinde hangi modeller bekleniyor?

Google’ın yeni akıllı telefon ailesinde dört farklı modelin öne çıkması bekleniyor:

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

Pixel Watch 5

Güncellenmiş Pixel Buds Pro

Etkinlik davetiyesinde yer alan görseller, Pixel 11 serisinde altın renk seçeneğinin kullanılabileceğine işaret ediyor.

Tasarım ve donanımda öne çıkan beklentiler

Sektörden sızan bilgilere göre Pixel 11, temel tasarım çizgisini koruyacak. Buna karşın cihazın daha ince çerçeveler ve düz siyah kamera çubuğuyla gelmesi bekleniyor.

Pixel 11 Pro modelinin önceki nesle göre daha ince bir gövdeye sahip olabileceği belirtiliyor. Katlanabilir model Pixel 11 Pro Fold’un ise yeniden tasarlanmış kamera çıkıntısı ve daha hafif gövdeyle tanıtılabileceği ifade ediliyor.

Google’ın yeni cihazlarda yazılım iyileştirmelerine ve yapay zeka entegrasyonlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Depolama seçeneği ve fiyat beklentisi

Bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle temel Pixel 11 modellerinin 256 GB depolama kapasitesiyle başlaması bekleniyor. Bu nedenle 128 GB seçeneğinin sunulmayabileceği belirtiliyor.

Bu değişiklik, Pixel 11 serisinin başlangıç fiyatlarını artırabilir. Pixel Watch 5’in ise iki farklı boyutla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ön satış ve satış takvimi

Pixel 11 serisinin 12 Ağustos’ta ön satışa açılması bekleniyor. Ancak Pixel Watch 5’in yeni telefonlarla aynı tarihte satışa çıkmayabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl tanıtılan Pixel Watch 4’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi, yeni saatin satış takvimine ilişkin beklentileri de etkiliyor.

Bu yıl daha sakin bir etkinlik bekleniyor

Geçen yıl Pixel 10 serisi, Jimmy Fallon’ın sunuculuğunda ve ünlü konukların katılımıyla düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Bu yılki etkinliğin ise daha sınırlı davetliyle ve daha sakin bir formatta yapılması bekleniyor.

Google’ın Made by Google 2026 etkinliğinde Pixel 11 ailesi, Pixel Watch 5 ve yeni Pixel aksesuarlarına ilişkin resmi detayları paylaşması bekleniyor.