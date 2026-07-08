Google, Pixel 11 ve Pixel Watch 5 için için tarih verdi
Google, Pixel 11 lansmanı için 12 Ağustos tarihini işaret etti. New York’ta düzenlenecek Made by Google 2026 etkinliğinde Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold ve Pixel Watch 5 modellerinin tanıtılması beklenirken; yeni cihazlarda tasarım değişiklikleri, yapay zeka odaklı yazılım iyileştirmeleri, 256 GB başlangıç depolama seçeneği ve güncellenmiş Pixel aksesuarları öne çıkıyor.
Google, yeni nesil Pixel cihazlarını tanıtacağı Made by Google 2026 etkinliğini 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek. Etkinlikte Pixel 11 serisi, Pixel Watch 5 ve güncellenmiş Pixel Buds Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor.
Google Pixel 11 lansmanı 12 Ağustos’ta yapılacak
Google, Made by Google 2026 etkinliği için tarih verdi. Şirket, Pixel 11 serisi ve Pixel Watch 5’in tanıtılacağı etkinliği 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek.
Etkinliğin 18.00’de başlayacağı açıklandı. Lansmanda Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold modellerinin sahneye çıkması bekleniyor.
Pixel 11 serisinde hangi modeller bekleniyor?
Google’ın yeni akıllı telefon ailesinde dört farklı modelin öne çıkması bekleniyor:
Pixel 11
Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro Fold
Pixel Watch 5
Güncellenmiş Pixel Buds Pro
Etkinlik davetiyesinde yer alan görseller, Pixel 11 serisinde altın renk seçeneğinin kullanılabileceğine işaret ediyor.
Tasarım ve donanımda öne çıkan beklentiler
Sektörden sızan bilgilere göre Pixel 11, temel tasarım çizgisini koruyacak. Buna karşın cihazın daha ince çerçeveler ve düz siyah kamera çubuğuyla gelmesi bekleniyor.
Pixel 11 Pro modelinin önceki nesle göre daha ince bir gövdeye sahip olabileceği belirtiliyor. Katlanabilir model Pixel 11 Pro Fold’un ise yeniden tasarlanmış kamera çıkıntısı ve daha hafif gövdeyle tanıtılabileceği ifade ediliyor.
Google’ın yeni cihazlarda yazılım iyileştirmelerine ve yapay zeka entegrasyonlarına ağırlık vermesi bekleniyor.
Depolama seçeneği ve fiyat beklentisi
Bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle temel Pixel 11 modellerinin 256 GB depolama kapasitesiyle başlaması bekleniyor. Bu nedenle 128 GB seçeneğinin sunulmayabileceği belirtiliyor.
Bu değişiklik, Pixel 11 serisinin başlangıç fiyatlarını artırabilir. Pixel Watch 5’in ise iki farklı boyutla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ön satış ve satış takvimi
Pixel 11 serisinin 12 Ağustos’ta ön satışa açılması bekleniyor. Ancak Pixel Watch 5’in yeni telefonlarla aynı tarihte satışa çıkmayabileceği belirtiliyor.
Geçen yıl tanıtılan Pixel Watch 4’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi, yeni saatin satış takvimine ilişkin beklentileri de etkiliyor.
Bu yıl daha sakin bir etkinlik bekleniyor
Geçen yıl Pixel 10 serisi, Jimmy Fallon’ın sunuculuğunda ve ünlü konukların katılımıyla düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Bu yılki etkinliğin ise daha sınırlı davetliyle ve daha sakin bir formatta yapılması bekleniyor.
Google’ın Made by Google 2026 etkinliğinde Pixel 11 ailesi, Pixel Watch 5 ve yeni Pixel aksesuarlarına ilişkin resmi detayları paylaşması bekleniyor.
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