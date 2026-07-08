Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Google, Pixel 11 ve Pixel Watch 5 için için tarih verdi

Google, Pixel 11 ve Pixel Watch 5 için için tarih verdi

22:15, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:05, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Google, Pixel 11 ve Pixel Watch 5 için için tarih verdi
Google, Pixel 11 ve Pixel Watch 5 için için tarih verdi

Google, Pixel 11 lansmanı için 12 Ağustos tarihini işaret etti. New York’ta düzenlenecek Made by Google 2026 etkinliğinde Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold ve Pixel Watch 5 modellerinin tanıtılması beklenirken; yeni cihazlarda tasarım değişiklikleri, yapay zeka odaklı yazılım iyileştirmeleri, 256 GB başlangıç depolama seçeneği ve güncellenmiş Pixel aksesuarları öne çıkıyor.

Google, yeni nesil Pixel cihazlarını tanıtacağı Made by Google 2026 etkinliğini 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek. Etkinlikte Pixel 11 serisi, Pixel Watch 5 ve güncellenmiş Pixel Buds Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Google Pixel 11 lansmanı 12 Ağustos’ta yapılacak

Google, Made by Google 2026 etkinliği için tarih verdi. Şirket, Pixel 11 serisi ve Pixel Watch 5’in tanıtılacağı etkinliği 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek.

Etkinliğin 18.00’de başlayacağı açıklandı. Lansmanda Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold modellerinin sahneye çıkması bekleniyor.

Pixel 11 serisinde hangi modeller bekleniyor?

Google’ın yeni akıllı telefon ailesinde dört farklı modelin öne çıkması bekleniyor:

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

Pixel Watch 5

Güncellenmiş Pixel Buds Pro

Etkinlik davetiyesinde yer alan görseller, Pixel 11 serisinde altın renk seçeneğinin kullanılabileceğine işaret ediyor.

Tasarım ve donanımda öne çıkan beklentiler

Sektörden sızan bilgilere göre Pixel 11, temel tasarım çizgisini koruyacak. Buna karşın cihazın daha ince çerçeveler ve düz siyah kamera çubuğuyla gelmesi bekleniyor.

Pixel 11 Pro modelinin önceki nesle göre daha ince bir gövdeye sahip olabileceği belirtiliyor. Katlanabilir model Pixel 11 Pro Fold’un ise yeniden tasarlanmış kamera çıkıntısı ve daha hafif gövdeyle tanıtılabileceği ifade ediliyor.

Google’ın yeni cihazlarda yazılım iyileştirmelerine ve yapay zeka entegrasyonlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Depolama seçeneği ve fiyat beklentisi

Bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle temel Pixel 11 modellerinin 256 GB depolama kapasitesiyle başlaması bekleniyor. Bu nedenle 128 GB seçeneğinin sunulmayabileceği belirtiliyor.

Bu değişiklik, Pixel 11 serisinin başlangıç fiyatlarını artırabilir. Pixel Watch 5’in ise iki farklı boyutla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ön satış ve satış takvimi

Pixel 11 serisinin 12 Ağustos’ta ön satışa açılması bekleniyor. Ancak Pixel Watch 5’in yeni telefonlarla aynı tarihte satışa çıkmayabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl tanıtılan Pixel Watch 4’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi, yeni saatin satış takvimine ilişkin beklentileri de etkiliyor.

Bu yıl daha sakin bir etkinlik bekleniyor

Geçen yıl Pixel 10 serisi, Jimmy Fallon’ın sunuculuğunda ve ünlü konukların katılımıyla düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Bu yılki etkinliğin ise daha sınırlı davetliyle ve daha sakin bir formatta yapılması bekleniyor.

Google’ın Made by Google 2026 etkinliğinde Pixel 11 ailesi, Pixel Watch 5 ve yeni Pixel aksesuarlarına ilişkin resmi detayları paylaşması bekleniyor.

Başlıklar :googlepixel 11akıllı telefon lansmanıPixel Watch 5
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026