Turkcell’den Babalar Günü ve haziran ayına özel kampanyalar

Turkcell Babalar Günü’nü, haziran ayına özel olarak mağazalarda ve Pasaj’da geçerli birbirinden iddialı teknolojik ürün kampanyalarıyla kutluyor. 5G uyumlu seçili akıllı telefon modellerinden tabletlere, akıllı çocuk saatlerinden Bluetooth kulaklıklarına uzanan geniş ürün gamında cazip fırsatlar sunuyor.

Haziran ayının farklı dönemlerinde geçerli olacak kampanyalar, teknoloji ihtiyaçlarını uygun ödeme planlarıyla karşılamak isteyen bireysel faturalı Turkcell müşterilerine avantaj sağlıyor Turkcell Pasaj’da tüm kullanıcılara açık ek kampanyalar ise alışveriş deneyimini zenginleştiriyor.

5G uyumlu seçili akıllı telefonlarda 12 aya varan taksit fırsatı

Babalar Günü’ne özel olarak 5-21 Haziran tarihleri arasında seçili 5G uyumlu akıllı telefon modellerinde kullanıcılarına avantajlı teklifler sunuluyor. Kampanya kapsamında Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi, OPPO ve Tecno markalarının belirli modelleri, 12 aya varan taksit imkânıyla Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj’da Turkcell müşterilerini bekliyor. Taksit seçeneklerinden, tüketici kredisi ile alım yapan bireysel faturalı Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

Akıllı saat, akıllı çocuk saati ve Bluetooth kulaklıklarda avantajlı teklifler

Turkcell’in haziran ayına özel teknoloji kampanyaları, yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı değil. 12-30 Haziran arasında seçili akıllı saat, akıllı çocuk saati ve Bluetooth kulaklık modelleri de Babalar Günü’ne özel tekliflerle ve 12 aya varan taksit seçenekleriyle Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşuyor. Farklı markaların yanı sıra Tecno Buds4 TWS ve Watch Pro 3 ürünlerinde de peşin fiyatına 12 ay taksit fırsatı sunuluyor.

Seçili tablet modellerinde 6 aya varan taksit imkânı

Tablet kategorisinde de Babalar Günü’ne özel cazip fırsatlar kullanıcıları bekliyor. Seçili tablet modelleri, 16-30 Haziran tarihleri arasında, 6 aya varan taksit imkânıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor.

Pasaj’dan ‘En Uzun Gün’e ve Babalar Günü’ne özel fırsatlar

Pasaj’da haziran ayına özel iki ayrı daha kampanya kullanıcılarla buluşuyor. 8-21 Haziran tarihleri arasında, Babalar Günü kampanyası kapsamında seçili ürünlerde farklı avantajlar sunuluyor. Müşteriler Pasaj’dan verdikleri ilk siparişte, seçili ürünlerde geçerli olmak üzere 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde 350 TL indirim fırsatından faydalanabiliyor. Ayrıca Pasaj limiti ile 6 taksit ve yüzde 0’a varan faiz fırsatıyla alışverişlerini yapabiliyorlar. Kişisel bakım kategorisinde ise Braun ve Oral-B markalı ürünlerde özel fiyatlar ve peşin fiyatına 9 taksit avantajı da öne çıkan hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Pasaj, 21 Haziran en uzun güne özel olarak da “Özel 21 Ürün” kampanyasını hayata geçiriyor. Gün boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, özenle seçilmiş 21 farklı üründe özel fırsatlar Pasaj müşterilerini bekliyor. Pasaj’dan verilecek ilk siparişte seçili ürünlerde geçerli olan 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde 350 TL indirim fırsatı, bu ürünlerde de sunuluyor.