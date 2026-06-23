Apple’ın iOS 26.5.2 ve macOS Tahoe 26.5.2 ara güncellemeleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Büyük yeniliklerden çok hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığına odaklanması beklenen sürümlerin kısa süre içinde kullanıma sunulabileceği ifade ediliyor.

iOS 26.5.2 güncellemesi test sürecinde

Apple’ın iOS 26.5.2 güncellemesi ile macOS Tahoe 26.5.2 sürümünü dahili olarak test ettiği bildirildi. Ara güncellemelerin, iPhone ve Mac cihazlarda tespit edilen yazılım sorunlarını gidermeye ve işletim sistemi kararlılığını artırmaya odaklanması bekleniyor.

Test sürecine ilişkin işaretler, macOS beta sürümlerindeki yükseltme yollarında görüldü. MacRumors’un ziyaretçi kayıtlarında da iOS 26.5.2 sürümünü çalıştıran cihazların tespit edildiği aktarıldı.

Apple tarafından güncellemelerin çıkış tarihine veya içeriğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Yeni özelliklerden çok hata düzeltmeleri bekleniyor

iOS 26.5.2 ve macOS Tahoe 26.5.2’nin küçük ölçekli ara güncellemeler olması bekleniyor. Bu nedenle sürümlerde kapsamlı özellik değişiklikleri yerine hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve sistem kararlılığına yönelik düzenlemelerin yer alacağı değerlendiriliyor.

Güncellemelerle ilgili öne çıkan beklentiler şöyle:

iOS ve macOS’te tespit edilen yazılım hatalarının giderilmesi,

İşletim sistemi kararlılığının artırılması,

Performansla ilgili sorunların azaltılması,

Apple cihazları arasındaki yazılım uyumunun güçlendirilmesi.

Güncellemelerin hangi güvenlik açıklarını veya yazılım hatalarını gidereceği ise sürüm notlarının yayımlanmasının ardından netleşecek.

Apple, iOS 26.6 çalışmalarını da sürdürüyor

Apple’ın ara güncellemelerin yanı sıra iOS 26.6 ve macOS Tahoe 26.6 sürümleri üzerindeki çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Bu sürümler için şimdiye kadar iki beta sürümünün yayımlandığı belirtildi.