iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı ne olacak?

Dinamik Ada küçülebilir





Tasarım tarafında öne çıkan iddialardan biri, Dinamik Ada alanının yaklaşık yüzde 35 oranında küçültüleceği yönünde. Apple’ın bazı Face ID bileşenlerini ekranın altına taşıması durumunda ekranın üst bölümündeki alanın daha az yer kaplayabileceği belirtiliyor.





Arka yüzeyde ise cam panel ile titanyum çerçevenin daha bütünleşik görünmesini sağlayacak tek tonlu bir tasarıma geçilebileceği ileri sürülüyor.





Renk seçenekleri arasında Koyu Kiraz olarak adlandırılan kırmızı-mor tonun yanı sıra açık mavi, koyu gri ve gümüş renklerin bulunabileceği iddia ediliyor.