Android kullanıcılarını ilgilendiriyor: Google Play Store’a üç önemli yenilik

Google Play Store güncellemesi, uygulama yükleme süreçlerinde performans ve bellek kullanımına yönelik iyileştirmeler sunuyor. Güncellemeyle yapay zeka kullanılarak oluşturulan mağaza görsellerinin etiketlenmesi ve oyunlarda Resim İçinde Resim desteği gibi yenilikler de kullanıma sunuluyor.

Google Play Store güncellemesi neler getiriyor?

Google, Android ekosistemindeki cihazları kapsayan yeni Google Play Store güncellemesini yayımladı. v52.1 Sistem Hizmeti güncellemesi ve Google Play Hizmetleri’nin 26.25 sürümüyle birlikte uygulama yükleme performansı, sistem kararlılığı ve bellek kullanımı konusunda çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme; akıllı telefonlar, tabletler, Android Auto, Android Automotive, Android TV, Google TV ve Wear OS işletim sistemli akıllı saatleri kapsayan geniş bir cihaz grubuna yönelik altyapı değişiklikleri içeriyor.

Öne çıkan performans iyileştirmeleri şöyle:

Uygulama yükleme süreçleri optimize edildi.

Yükleme sırasında kullanılan RAM miktarının daha verimli yönetilmesi sağlandı.

Google Play Store’un kararlılığı ve hizmet kalitesi artırıldı.

Farklı Android platformlarında sistem altyapısı geliştirildi.

Yapay zeka ile üretilen görseller etiketlenecek

Google Play Store’da uygulama tanıtımlarında kullanılan yapay zeka üretimi medya içerikleri için yeni bir etiketleme sistemi getiriliyor.

Uygulama geliştiricilerinin mağaza sayfalarında yapay zeka ile oluşturulmuş görseller kullanması durumunda, bu içerikler kullanıcıların görebileceği şekilde işaretlenecek. YouTube Shorts’taki sisteme benzer şekilde çalışacak uygulamayla, tanıtım görsellerinin yapay zeka kullanılarak üretildiği belirtilecek.

Bu özellik, mağaza görselleri ile uygulamanın gerçek arayüzü arasında farklılık bulunabileceği konusunda kullanıcıların önceden bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Oyunlara Resim İçinde Resim desteği geliyor

Güncellemenin oyunculara yönelik yeniliklerinden biri de video içeriklerinin oyun ekranı üzerinden izlenebilmesi oldu.

Kullanıcılar, içerik üreticileri ve oyun geliştiricileri tarafından hazırlanan videoları oyundan ayrılmadan tam ekran veya Resim İçinde Resim, diğer adıyla PiP, modunda izleyebilecek.

Özelliğin bütün oyunlarda mı yoksa yalnızca Google Play Games destekli yapımlarda mı kullanılacağı henüz netleşmedi.

Google Cüzdan ve cihaz bağlantılarında yenilikler

Google Play Hizmetleri’nin 26.25 sürümü, Play Store dışındaki sistem hizmetlerinde de çeşitli değişiklikler içeriyor.

Güncellemeyle birlikte:

Hesaba bağlı ödeme yöntemlerinin Google Cüzdan’da görünürlüğü artırıldı.

Uçuş işlemlerindeki check-in deneyimi geliştirildi.

Kimlik fotoğraflarında JPEG formatı desteği sağlandı.

Cihazlar arasındaki bağlantılarda kullanılan güvenlik protokolleri güçlendirildi.

Konuma dayalı işlemler ve geliştirici hizmetleri iyileştirildi.

Sistem yönetimi ve hizmet kararlılığına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Google Play Store güncellemesi nasıl yüklenir?

Kullanıcılar, Google Play hizmetlerini ve mağaza sürümünü üç farklı yöntemle kontrol edebilir.

Google Play hizmetlerini güncelleme

Ayarlar > Google hizmetleri > Tüm hizmetler > Sistem Hizmetleri adımları izlenerek Google Play hizmetlerinin güncel olup olmadığı kontrol edilebilir.

Google Play sistem güncellemesini yükleme

Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Güncellemeler bölümünden mevcut Google Play sistem güncellemeleri indirilebilir.

Play Store sürümünü güncelleme

Google Play Store uygulamasında profil fotoğrafına dokunulduktan sonra Ayarlar > Hakkında > Store sürümünü güncelle yolu izlenebilir.