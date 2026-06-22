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WhatsApp'ta ücretli dönem başladı fiyatı şaşırttı: 'Plus' Türkiye'ye açıldı

WhatsApp'ta ücretli dönem başladı fiyatı şaşırttı: 'Plus' Türkiye'ye açıldı

09:1222/06/2026, Pazartesi
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WhatsApp Plus, Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sunuldu. Peki, Türkiye abonelik ücreti ne kadar, WhatsApp Plus hangi özellikleri sunuyor.

WhatsApp, kişiselleştirme ve gelişmiş sohbet yönetimi özelliklerini barındıran yeni "Plus" abonelik modelini Türkiye'deki kullanıcılara sundu.

WHATSAPP PLUS NE KADAR?

Yeni abonelik modelinin küresel pazardaki aylık ücreti 2,99 dolar olarak açıklandı. Türkiye’deki kullanıcılar için ise yerel fiyatlandırma uygulandı. WhatsApp Plus'ın Türkiye'deki aylık abonelik bedeli 41,99 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, uygulama kullanıcılara yeni abonelik modelini 30 gün boyunca ücretsiz bir şekilde deneme imkanı sunuyor.

WHATSAPP PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Normal sürümden farklı olarak uygulamayı daha kişiselleştirilebilir hale WhatsApp Plus ile 20 sohbete kadar mesaj sabitleme yapılabiliyor.

Plus ile uygulamanın renkleri, teması ve ikon görünümü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Sohbet listeleri için özel uyarı, tema ve zil sesi ayarları yapılabiliyor.

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