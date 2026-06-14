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One UI 8.5 güncellemesi alan Samsung telefonlar ve tabletler

One UI 8.5 güncellemesi alan Samsung telefonlar ve tabletler

23:1114/06/2026, Pazar
G: 15/06/2026, Pazartesi
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One UI 8.5
One UI 8.5

One UI 8.5 güncellemesi alan Samsung telefonlar ve tabletler belli oldu. Galaxy S25, S24 ve S23 serilerinden Galaxy Z Fold, Z Flip, Galaxy Tab, Galaxy A, M ve F modellerine kadar uzanan güncel listede 55 cihaz yer alırken Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 çalışmalarını da sürdürüyor.

Samsung, yaklaşık beş aylık beta sürecinin ardından dağıtımına başladığı One UI 8.5 güncellemesini daha önce onaylanan Galaxy modellerine ulaştırdı. Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab ve Galaxy A serilerinin de bulunduğu güncelleme listesinde toplam 55 cihaz yer alıyor.

One UI 8.5 dağıtımı Galaxy modellerinde genişledi

Samsung One UI 8.5 güncellemesi, yaklaşık beş ay süren beta testlerinin ardından mayıs ayında kullanıma sunuldu. Samsung Newsroom üzerinden paylaşılan bilgilere göre dağıtım ilk olarak Galaxy S25 serisinde başladı ve daha sonra farklı Galaxy serilerine genişletildi.

Şirketin daha önce açıkladığı 44 Galaxy modelinin güncellemeye eriştiği belirtildi. Samsung, resmi listede bulunmayan bazı telefonlara da yeni arayüz sürümünü sunarak güncelleme kapsamını genişletti.

One UI 8.5 güncellemesinin ulaştığı başlıca cihaz grupları şöyle:
  • Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri
  • Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleri
  • Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 ve Galaxy Tab S9 aileleri
  • Galaxy A56’dan Galaxy A15’e kadar uzanan Galaxy A serisi modelleri
  • Bazı Galaxy M, Galaxy F ve Galaxy XCover modelleri

Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için One UI 8.5’in bazı cihazlarda görünmesi birkaç gün sürebilir. Dağıtım takvimi cihaz modeline ve pazara göre farklılık gösterebilir.

One UI 8.5 alan Samsung telefonlar ve tabletler

Galaxy S serisi
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
Galaxy Z serisi
  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Tab serisi
  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy A serisi
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15
  • Galaxy A06
Galaxy M serisi
  • Galaxy M56
  • Galaxy M55
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M16
  • Galaxy M06
Galaxy F serisi
  • Galaxy F56
  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F06
Galaxy XCover serisi
  • Galaxy XCover 7 Pro

Samsung One UI 9 çalışmalarına başladı

Samsung, One UI 8.5 dağıtımını sürdürürken Android 17 tabanlı One UI 9 üzerindeki çalışmalarına da başladı. One UI 9 beta programı Galaxy S26 serisi kullanıcıları için devam ediyor.

Yeni arayüz sürümünün kararlı sürümünün Temmuz 2026’da yayımlanması bekleniyor. Samsung tarafından One UI 9’un diğer Galaxy modellerine yönelik ayrıntılı dağıtım takvimi ise henüz paylaşılmadı.

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