Samsung, yaklaşık beş aylık beta sürecinin ardından dağıtımına başladığı One UI 8.5 güncellemesini daha önce onaylanan Galaxy modellerine ulaştırdı. Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab ve Galaxy A serilerinin de bulunduğu güncelleme listesinde toplam 55 cihaz yer alıyor.

One UI 8.5 dağıtımı Galaxy modellerinde genişledi

Samsung One UI 8.5 güncellemesi, yaklaşık beş ay süren beta testlerinin ardından mayıs ayında kullanıma sunuldu. Samsung Newsroom üzerinden paylaşılan bilgilere göre dağıtım ilk olarak Galaxy S25 serisinde başladı ve daha sonra farklı Galaxy serilerine genişletildi.

Şirketin daha önce açıkladığı 44 Galaxy modelinin güncellemeye eriştiği belirtildi. Samsung, resmi listede bulunmayan bazı telefonlara da yeni arayüz sürümünü sunarak güncelleme kapsamını genişletti.

One UI 8.5 güncellemesinin ulaştığı başlıca cihaz grupları şöyle:

Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri

Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleri

Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 ve Galaxy Tab S9 aileleri

Galaxy A56’dan Galaxy A15’e kadar uzanan Galaxy A serisi modelleri

Bazı Galaxy M, Galaxy F ve Galaxy XCover modelleri

Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için One UI 8.5’in bazı cihazlarda görünmesi birkaç gün sürebilir. Dağıtım takvimi cihaz modeline ve pazara göre farklılık gösterebilir.

One UI 8.5 alan Samsung telefonlar ve tabletler

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A serisi

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M16

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7 Pro

Samsung One UI 9 çalışmalarına başladı

Samsung, One UI 8.5 dağıtımını sürdürürken Android 17 tabanlı One UI 9 üzerindeki çalışmalarına da başladı. One UI 9 beta programı Galaxy S26 serisi kullanıcıları için devam ediyor.