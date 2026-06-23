Veliler çocuklarının notlarını BiP’ten öğreniyor

Projenin ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BiP Direktörü Eren Önal şunları söyledi:

“Türkiye’nin ilk yerli iletişim platformu BiP olarak, 13 yıldır yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmanın çok ötesinde hareket ediyoruz. Turkcell’in teknoloji gücünü arkamıza alarak iletişim alanında kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte BiP üzerinden devreye aldığımız OVA kanalımız da bu yaklaşımımızın somut örneklerinden biri. OVA’nın ilk yılında velilerin göstermiş olduğu yoğun ilgi; doğru, güvenli ve merkezi bilgi akışına duyulan ihtiyacı bir kez daha bizlere gösterdi. Özellikle sınav dönemlerinde kanaldaki etkileşimin oldukça arttığını gözlemledik. Öğrencilerin sınav sonuçlarını kolaylıkla ve hızlı bir şekilde OVA üzerinden takip eden veliler, duydukları memnuniyeti bizimle de sık sık paylaşıyor. Bu aldığımız olumlu geri bildirimlerden dolayı biz de çok mutluyuz.”