iPhone 18 Pro’nun koyu renklerinde bu sorun yaşanabilir

iPhone 18 Pro renk solması ve boya soyulması iddiaları, Apple’ın yeni modellerde alüminyum kasa kullanmayı sürdüreceği yönündeki sızıntılarla gündeme geldi. Özellikle koyu renk seçeneklerinde çiziklerin ve yüzey aşınmalarının daha belirgin olabileceği öne sürülüyor.

iPhone 18 Pro renk solması iddiası gündemde

Apple’ın Eylül 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 Pro serisinde alüminyum kasa tasarımının korunacağı iddia edildi. Sızıntılara göre bu tercih, ısı dağılımına katkı sağlarken boya soyulması ve renk solması gibi kozmetik dayanıklılık sorunlarını yeniden gündeme getirebilir.

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşımlar yapan “Fixed Focus Digital”, Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde alüminyum alaşımlı gövde kullanmayı sürdüreceğini öne sürdü. Kaynak, yeni modellerin özellikle koyu renkli seçeneklerinde kullanım izlerinin daha kolay fark edilebileceğini belirtti.

Alüminyum kasa tasarımının korunacağı öne sürüldü

Apple’ın iPhone 17 Pro serisinde titanyum çerçeve yerine anodize edilmiş alüminyum yekpare gövdeye geçtiği belirtiliyor. Bu tasarımın cihazdaki ısı dağılımını artırdığı ve yoğun işlem gerektiren uygulamalarda termal performansa katkı sağladığı ifade ediliyor.

Ancak alüminyum yüzeyin titanyum veya paslanmaz çelik kadar dirençli olmadığı ve çizilme durumunda kaplamanın altındaki metalik rengin görünür hâle gelebildiği aktarılıyor. Bu nedenle özellikle cihazını koruyucu kılıf olmadan kullananların yüzey aşınmalarıyla karşılaşabileceği iddia ediliyor.

iPhone 17 Pro’daki şikâyetler hatırlatıldı

iPhone 17 Pro serisinin piyasaya çıkmasının ardından özellikle Cosmic Orange ve Dark Blue renkli modellerde çizilme ve boya aşınması şikâyetlerinin gündeme geldiği belirtiliyor. Cosmic Orange seçeneğinin zaman içinde pembe veya roze altın tonlarına yaklaştığı yönünde kullanıcı bildirimlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Teknoloji içerik üreticisi JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde de alüminyum yüzeyin bazı günlük temaslara karşı direnç gösterdiği, ancak kamera bölümündeki yükseltilmiş ve keskin kenarların çizilmeye daha açık olduğu aktarılmıştı.

Sızıntı kaynağına göre benzer yüzey sorunları iPhone 18 Pro serisinde de görülebilir. Apple’ın söz konusu deformasyonları üretim hatası yerine normal kullanım sonucunda oluşan aşınma olarak değerlendirebileceği iddia ediliyor.

Dört renk seçeneği üzerinde duruluyor

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin dört renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor:

Dark Cherry

Light Blue

Dark Gray

Silver

Serinin öne çıkan rengi olacağı ileri sürülen Dark Cherry, şarap kırmızısına yakın koyu bir ton olarak tanımlanıyor. Koyu renkli alüminyum yüzeylerde oluşabilecek çiziklerin, kaplamanın altındaki açık renkli metal nedeniyle daha belirgin görülebileceği belirtiliyor.

Tamamen siyah bir seçeneğin seride yer almayacağı, bunun yerine siyaha yakın Dark Gray renginin kullanılacağı öne sürülüyor. Silver seçeneğinin ise yüzeyde oluşabilecek boya aşınmalarını diğer renklere göre daha az belli edebileceği değerlendiriliyor.

Kaplama teknolojisi henüz bilinmiyor

Alüminyum kasa, ısı yönetimi açısından üreticilere avantaj sağlarken uzun süreli kozmetik dayanıklılık konusunda kullanıcıların tercihlerini etkileyebilir. Özellikle koyu renkli modellerde kenar ve kamera bölgesinde oluşabilecek aşınmaların daha görünür olması bekleniyor.