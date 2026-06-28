Xiaomi 18 Pro fiyatıyla olduğu kadar özellikleriyle de konuşulacak

Xiaomi 18 Pro fiyatının Çin’de 6 bin yuan seviyesinden başlayabileceği öne sürüldü. Yaklaşık yüzde 20’lik artış iddiasının arkasında yükselen DRAM ve NAND bellek maliyetlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Xiaomi 18 Pro fiyatı 6 bin yuana çıkabilir

Xiaomi 18 Pro fiyatının, Çin pazarında yaklaşık 6 bin yuan, yani 882 dolar seviyesinde belirlenebileceği iddia edildi. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilerin, model adı açıklanmasa da Xiaomi’nin yeni amiral gemisine işaret ettiği öne sürüldü.

Bir önceki nesil Xiaomi 17 Pro’nun 4 bin 999 yuan, yaklaşık 734 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktığı belirtildi. Yeni iddia gerçekleşirse iki model arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 20 olacak.

Paylaşılan fiyat bilgileri şu şekilde sıralandı:

Xiaomi 18 Pro için iddia edilen fiyat: Yaklaşık 6 bin yuan

Dolar karşılığı: Yaklaşık 882 dolar

Xiaomi 17 Pro’nun belirtilen çıkış fiyatı: 4 bin 999 yuan

İki model arasındaki tahmini artış: Yaklaşık yüzde 20

Bellek maliyetleri fiyatları etkileyebilir

İddialara göre fiyat artışının temel nedenini, akıllı telefon üretiminde kullanılan bellek bileşenlerinin yükselen maliyeti oluşturuyor. Bellek üreticilerinin kapasitelerini daha yüksek kâr sağlayan yapay zekâ odaklı sunucu donanımlarına yönlendirmesi, telefonlarda kullanılan DRAM ve NAND belleklerin maliyetini artırıyor.

Yüksek RAM ve depolama kapasitesine sahip premium akıllı telefonların bu maliyet değişiminden daha fazla etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Xiaomi 18 Pro özellikleriyle ilgili ilk iddialar

Xiaomi 18 Pro’nun fiyatının yanı sıra işlemci, kamera ve batarya özelliklerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Henüz şirket tarafından doğrulanmayan teknik özellik iddiaları şöyle:

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga seti

Kamera: İki adet 200 megapiksel çözünürlüklü arka kamera

Ek kamera donanımı: Büyük bir LOFIC sensör ve telefoto makro lens

Standart modelin bataryası: 7 bin mAh

Pro modelin bataryası: 8 bin mAh

Xiaomi 18 Pro’nun, Qualcomm tarafından henüz tanıtılmadığı belirtilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olabileceği ileri sürüldü.

Kamera tarafında ise iki adet 200 megapiksel sensörün kullanılacağı iddia edildi. Bu sisteme büyük bir LOFIC sensör ile telefoto makro lensin eşlik edebileceği belirtildi.

Nihai fiyat lansmanda netleşecek

Xiaomi 18 Pro’nun fiyatı ve teknik özellikleriyle ilgili paylaşılan bilgiler erken dönem sızıntılarına dayanıyor. Xiaomi, söz konusu iddialar hakkında henüz resmî bir açıklama yapmadı.