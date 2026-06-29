Türk Telekom'dan KKTC'de stratejik zirve: 'Dijital Ada' için 100 milyon dolarlık yatırım

“Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak. Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız”