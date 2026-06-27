5G ile yedi şehirde eş zamanlı karne sevinci

Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatına destek vermeye devam ediyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması sayesinde öğrenciler sınıf tahtasındaki içerikleri gerçek zamanlı olarak tabletlerinden takip edebiliyor. Şirket, bu yıl ise karne heyecanını 5G teknolojisinin gücüyle Türkiye’nin dört bir yanındaki Günışığı çocuklarıyla buluşturdu. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, karne günü kapsamında İstanbul’daki Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak Günışığı projesi öğrencilerinden 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Azra Arıca'ya karnesini takdim etti. Şahin, 5G ile Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı illerdeki okullara eş zamanlı canlı bağlantı gerçekleştirdi. İstanbul'daki okulla birlikte Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van’da bulunan 6 okula daha bağlanılarak eğitim gören Günışığı çocuklarının karne törenine eş zamanlı erişim sağlandı.

CEO Ebubekir Şahin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hayata geçirdiğimiz Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamız, az gören çocuklarımızın eğitim hayatına aktif katılımını destekliyor, hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağlıyor. Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulamamız sayesinde öğrencilerimiz sınıf içi eğitimlerini akranlarıyla eş zamanlı takip edebiliyor. Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamızla az gören çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmaya devam ederken, teknolojideki liderliğimizi ve Ar-Ge gücümüzü toplumsal faydaya dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz" dedi. İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Günışığı öğrencisi Azra Arıca da duygularını şu sözlerle dile getirdi: "TahtApp sayesinde öğretmenimin tahtaya yazdıklarını tabletimden rahatça görebiliyor ve derslerimi takip edebiliyorum. Karne alırken okulumuza kurulan büyük ekrandan diğer şehirlerdeki Günışığı arkadaşlarımla bir araya geldim. Onlarla aynı anda konuşmak ve karne sevincimizi paylaşmak beni çok mutlu etti."