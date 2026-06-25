Trafikte her gün milyonlarca araç seyrediyor ve ne yazık ki birçoğu çeşitli kazalara karışıyor. Sürücü hataları, kural ihlalleri veya yol kusurları kazaların başlıca nedenleri olarak görülse de, aracın renginin bu denkleme etkisi genellikle göz ardı ediliyor. Ancak milyonlarca kaza verisinin titizlikle incelendiği 17 yıllık kapsamlı bir araştırma, otomobil renkleri ile kaza oranları arasında çok ilginç ve somut bir bağlantı olduğunu gözler önüne serdi. İşte detaylar.

1 /7 17 yıl süren devasa bir araştırma trafik kazalarıyla ilgili dikkat çeken bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Milyonlarca kaza verisinin incelendiği çalışmaya göre, tercih ettiğiniz otomobilin rengi kaza yapma ihtimalinizi doğrudan etkiliyor. Güvenlik donanımları kadar hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılan renk tercihi konusunda hangi tonların yollarda daha güvenli olduğu, hangilerinin ise tehlikeye adeta davetiye çıkardığı sorusunun yanıtı nihayet netlik kazandı. İşte araç rengi ile kaza riski arasındaki o şaşırtıcı ilişkinin detayları...

2 /7 Beyaz ve açık renkli araçlar trafikte daha güvende Yapılan uzun soluklu çalışmaya göre, beyaz renkli araçların diğer renklere kıyasla kazaya karışma ihtimali belirgin bir şekilde daha düşük. Veriler, beyaz otomobillerin siyah renkli olanlara göre yüzde 12 oranında daha az kaza riski taşıdığını gösteriyor. Uzmanlar bu durumu, açık renklerin çevresel faktörler ve değişken hava koşulları içinde çok daha kolay fark edilebilmesiyle açıklıyor.



3 /7 Yüksek görünürlük sağlayan açık tonlar, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çok daha hızlı çekerek olası çarpışmaların önüne geçilmesinde doğal bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

4 /7 Siyah ve koyu tonların görünürlük dezavantajı Araştırmanın risk haritasında koyu tonlar, özellikle de siyah renkli arabalar başı çekiyor. Düşük görünürlükleri nedeniyle özellikle gece saatlerinde veya kapalı havalarda trafikte fark edilmeleri çok daha zor olan siyah araçlar, en çok kazaya karışanlar listesinin üst sıralarında yer alıyor.

5 /7 Yalnızca siyah değil; gri, gümüş ve mavi gibi asfalt veya gökyüzü ile kolayca bütünleşebilen renkler de görünürlük dezavantajları sebebiyle kaza açısından en riskli renkler kategorisinde değerlendiriliyor.

6 /7 Kırmızı rengin etkisi Trafikte doğası gereği son derece dikkat çekici bir renk olmasına rağmen kırmızı otomobillerin, açık renkli araçlara kıyasla daha fazla kazaya karıştığı tespit ediliyor. Uzmanlar bu durumu sadece optik ve yansıma nedenleriyle değil, aynı zamanda derin psikolojik faktörlerle de ilişkilendiriyor.