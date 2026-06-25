Helal belgeli ürünlerde yeni zorunluluk: Resmi Gazete'de yayımlandı 3 ay sonra başlıyor

Buna göre tebliğ, ithalat yoluyla iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve aldatıcı ticari uygulamalara karşı koruma amaçlıyor.