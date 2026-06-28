Balıkesir Ayvalık’ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Ayvalık’ın Sakarya Mahallesi’nde, Cennet Tepesi eteklerindeki otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangında, ilk belirlemelere göre bazı araçlarda da hasar meydana geldi.



