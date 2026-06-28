Balıkesir Ayvalık’ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 15 hektarlık alana yayıldı. İtfaiye ve orman ekiplerince havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Ayvalık’ın Sakarya Mahallesi’nde, Cennet Tepesi eteklerindeki otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangında, ilk belirlemelere göre bazı araçlarda da hasar meydana geldi.
Yangına ilk etapta Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arazöz ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması endişe oluşturdu. Ekipler yoğun çaba harcarken, bazı noktalarda vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağının da çalışmalara havadan destek verdiği öğrenildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zaman zaman olumsuz etkilendiği yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonuç verdi. Yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.