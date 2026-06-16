Adıyaman'da kayıp olarak aranan gençten acı haber: Cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Kızılin Köprüsü mevkiindeki Göksu Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vakıf A. (17), Hasan G. (20), Ali Y. (19) ve İsa Özkul (18) serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken İsa Özkul ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ile AFAD ekipleri katıldı. Ekipler, Göksu Çayı ve çevresinde su altı, su üstü ve kıyı taraması gerçekleştirirken aramalarda dronlar da kullanıldı.