Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman'da kayıp olarak aranan gençten acı haber: Cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu

Adıyaman'da kayıp olarak aranan gençten acı haber: Cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu

20:1716/06/2026, Salı
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kayıp olarak aranan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu
Kayıp olarak aranan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu

Adıyaman'daki Göksu Çayı'na serinlemek için giren ve akıntıya kapılan 3 genç çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 18 yaşındaki İsa Özkul gözden kayboldu. Kaybolan gencin, aralıksız süre arama çalışmaları sonucunda 24 kilometre uzaklıktaki Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Kızılin Köprüsü mevkiindeki Göksu Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vakıf A. (17), Hasan G. (20), Ali Y. (19) ve İsa Özkul (18) serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken İsa Özkul ise suda kayboldu.

Cesedi 24 kilometre uzaklıktaki Fırat Nehri’nde bulundu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ile AFAD ekipleri katıldı. Ekipler, Göksu Çayı ve çevresinde su altı, su üstü ve kıyı taraması gerçekleştirirken aramalarda dronlar da kullanıldı.


Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda İsa Özkul’un cansız bedeni, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Fırat Nehri’nde ekipler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep’in Araban ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Kayıp
#Ceset
#Fırat Nehri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 başvuruları ne zaman bitecek? Zabıt kâtibi ve İKM kadroları başvurularında son tarih yaklaşıyor