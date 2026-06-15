Kayıp olarak aranıyordu: Aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde dün geceden bu yana kayıp olarak aranan şahıs, bugün aracı ile sazlık alana uçmuş halde bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Haydere Mahallesi’nde kendisinden dün geceden bu yana haber alınamayan Durmuş Koşar’ın (61) bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerine destek veren Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi (NAFAD) personeli, yapılan bir ihbar üzerine bölgeye gittiğinde Koşar’ın 48 APA 159 plakalı aracını su kanalındaki sazlık alanda kaza yapmış halde buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Koşar, ekiplerin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Koşar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.