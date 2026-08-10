Kuşadası Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi
09:32, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
Kontrol sonrası 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlenerek, operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15’i yakalanmış 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kontrol sonrası 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Başlıklar :kuşadası belediyesirüşvetirtikap
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