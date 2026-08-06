Domuz sandığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde domuz nöbeti sırasında bir kişi, domuz zannederek ateş ettiği 70 yaşındaki babasının ölümüne neden oldu.

Domuz sandığı babasını vurdu

Olay, Kazandere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki K.D., kendisine ait incir bahçesinde oğlu C.D. (37) ile birlikte domuz nöbeti tuttuğu sırada lavabo ihtiyacını gidermek için bulunduğu yerden ayrıldı. Bir süre sonra bahçeye dönen K.D., iddiaya göre oğlu tarafından domuz sanılarak tüfekle vuruldu.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen K.D. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. C.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden adam Hisar Mahallesi’nde toprağa verilirken, babasını vuran C.D. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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