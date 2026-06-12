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Aydın’da dalış yapmak için girdiği denizde cansız bedeni bulundu

Aydın’da dalış yapmak için girdiği denizde cansız bedeni bulundu

23:5612/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
DHA
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Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde dalış yapmak için girdiği denizden çıkmadığı belirlenen Astsubay Abdülsamet Açıkgöz'ün (40), cansız bedeni bulundu bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir’de görevli Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, kayınpederini ziyaret etmek için Didim’e geldi. Daha sonra Didim’de 3'üncü Koy’dan denize dalgıç kıyafetleri ile dalış yapan Açıkgöz’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sahil Güvenlik helikopteri, botları ve deniz polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda Açıkgöz’ün denizde cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Açıkgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.







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