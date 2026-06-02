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Aydın'da otomobil şarampole devrildi: İki kişi hayatını kaybetti

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: İki kişi hayatını kaybetti

22:472/06/2026, Salı
AA
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Kaza, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde meydana geldi.
Kaza, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde meydana geldi.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu ağır yaralandı. Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kezban Nur Karakaya'nın (29) kullandığı 20 ASB 838 plakalı otomobil, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin (30) ağır yaralandı.

Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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