Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak’ta tamir ettikleri iş makinesinin altında kaldılar: Bir ölü bir yaralı

Şırnak’ta tamir ettikleri iş makinesinin altında kaldılar: Bir ölü bir yaralı

11:162/06/2026, вторник
DHA
Sonraki haber
Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tamir ettikleri iş makinesinin altında kalan 2 kişiden Mehmet Emin Akman (35) hayatını kaybetti, Halit Akyel yaralandı.

Olay, dün öğleden sonra, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tamir atölyesinde yaşandı. İddiaya göre; tamir işlemi sırasında meydana gelen kazada Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel, kepçenin altında kalıp yaralandı. İhbar üzerine adrese, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akman’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.


#şırnak
#cizre
#mehmet emin akman
#halit akyel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK enflasyon açıklaması