Alevlerin sardığı binada panik: Yatalak hasta son anda kurtarıldı

00:462/06/2026, Salı
Yangının sıçrama riski nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde iki katlı bir evin üst katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bitişikteki evde bulunan yatalak hasta vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Bursa’da iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evin bitişiğindeki evde bulunan yatalak hasta vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca, yanan ikametin bitişiğindeki evde bulunan yatalak hasta, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



