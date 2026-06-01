Başıboş köpekler 30 tavuğu telef etti: Mahalleli kalıcı önlem çağrısında bulundu

21:271/06/2026, Pazartesi
DHA
Kümese giren sokak köpekleri 30 tavuğu öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kümeslere giren başıboş sokak köpekleri, 30 tavuğu telef etti. Çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılan köpeklerin yarattığı tehlikeye dikkat çeken mahalleli, kalıcı önlem alınması için çağrıda bulundu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, kümese giren sokak köpekleri, 30 tavuğu öldürdü. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklarının da risk altında olduğunu belirten mahalleli, yetkililerden çözüm için destek istedi.

Olay, 30 Mayıs sabahı, Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarındaki kümeste meydana geldi. Bölgede dolaşan 3 başıboş köpek, 1 sitenin bahçesindeki kümese girip yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. 30 tavuk öldü, 2 tavuk canlı kaldı. Köpeklerin daha sonra yan taraftaki başka kümese de girip, buradaki 3 tavuğu da parçaladığı öğrenildi. Köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

"Çocuklarımızın güvenliğinden endişeliyiz"

Olayı tatil dönüşü öğrenen kümesin sahibi Sevgi Türay, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine,
"Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Asıl endişemiz bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz"
dedi.

Mahalleli ise bölgede başıboş köpeklerin sık sık görüldüğünü belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm için destek istedi.



#Köpek
#Tavuk
#Telef
