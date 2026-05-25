Valilik ve belediye tazminat ödeyecek

İstanbul’da Yenikapı Metro İstasyonu’nda sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan İrlandalı turist Samuel Grzywna’nın açtığı davada mahkeme kararını verdi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’ni hizmet kusurlu bularak turist için toplam 256 bin 713 lira tazminat ödenmesine hükmetti.
İstanbul’da metro istasyonunda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan İrlandalı turist Samuel Grzywna, açtığı davayı kazandı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin hizmet kusuru bulunduğuna hükmederek turist için toplam 256 bin 713 lira 40 kuruş maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İrlandalı turist Samuel Grzywna, 19 Nisan 2023 tarihinde Fatih’te bulunan Yenikapı Metro İstasyonu’nda sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan turistin sol bacağında köpek ısırığına bağlı kanamalı yaralanma oluştuğu sağlık raporuyla kayıt altına alındı.
KURUMLARA DAVA AÇILDI
Yaşanan olayın ardından Grzywna’nın avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla tedavi ve ilaç masrafları için 32 bin 472 lira maddi, olaydan duyulan elem ve ızdırabın karşılığı olarak da 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı. Dosyayı inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, kamu kurumlarının hizmet kusuru bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, İrlandalı turiste 6 bin 713 lira 40 kuruş maddi, 250 bin lira da manevi olmak üzere toplam 256 bin 713 lira 40 kuruş tazminat ödenmesine karar verdi. Karara göre maddi tazminatın 2 bin 237 lira 80’er kuruşluk kısmı, manevi tazminatın ise 83 bin 333 lira 33’er kuruşluk bölümü İstanbul Valiliği, İBB ve Fatih Belediyesi tarafından eşit şekilde karşılanacak. Ayrıca yargılama giderlerinin de üç kurum arasında paylaştırılmasına hükmedildi.
BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA
Mahkeme kararında, sahipsiz hayvanların korunması, kontrol altında tutulması ve saldırgan hayvanlarla ilgili önlem alınmasının valilikler ile belediyelerin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Kararda, kamu kurumlarının yalnızca hayvanları toplayıp tekrar bırakmakla sorumluluktan kurtulamayacağı belirtilerek, sokak köpeklerinin düzenli bakım ve kontrolünün devam etmesi gerektiği ifade edildi.
HİZMET KUSURU OLUŞTU
Mahkeme, Yenikapı Metro İstasyonu çevresindeki sahipsiz köpeklerin kontrolünün yeterli şekilde sağlanmadığına dikkat çekerek, olayda İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin eşit oranda kusurlu olduğuna karar verdi. Kararda, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi nedeniyle meydana gelen zarar ile idarelerin sorumluluğu arasında doğrudan bağ bulunduğu belirtilerek, turistin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği kaydedildi.