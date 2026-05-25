Valilik ve belediye tazminat ödeyecek

Yaşanan olayın ardından Grzywna’nın avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla tedavi ve ilaç masrafları için 32 bin 472 lira maddi, olaydan duyulan elem ve ızdırabın karşılığı olarak da 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı. Dosyayı inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, kamu kurumlarının hizmet kusuru bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, İrlandalı turiste 6 bin 713 lira 40 kuruş maddi, 250 bin lira da manevi olmak üzere toplam 256 bin 713 lira 40 kuruş tazminat ödenmesine karar verdi. Karara göre maddi tazminatın 2 bin 237 lira 80’er kuruşluk kısmı, manevi tazminatın ise 83 bin 333 lira 33’er kuruşluk bölümü İstanbul Valiliği, İBB ve Fatih Belediyesi tarafından eşit şekilde karşılanacak. Ayrıca yargılama giderlerinin de üç kurum arasında paylaştırılmasına hükmedildi.