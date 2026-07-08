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Kalk abdestini al vatan elden gidiyor

Kalk abdestini al vatan elden gidiyor

Neslihan Önder
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kalk abdestini al vatan elden gidiyor
Türkan Türkmen Tekin, Ramazan Tekin.

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbecilerin tankının altında kalarak şehit olan Türkan Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin, “Vatan elden gitmesin” diyerek evden çıkan eşinin son anlarını anlattı. Tekin, darbecilerin bilinçli şekilde halkı hedef aldığını belirterek, “Bedel ödedik ama bu vatanı hainlere teslim etmedik” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ancak o gece yaşanan acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. FETÖ’cü darbecilerin kullandığı tankın altında kalıp şehit düşen Türkan Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

GERİ DÖNERİZ DEMEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine eşinin ilk sözlerinin bugün bile kulaklarında çınladığını belirten Tekin, “Türkmen bana ‘Ramazan kalk, abdestini al. Vatan elden gitmesin’ dedi. Hiç tereddüt etmedi. Namazımızı kılıp sokağa çıktık” dedi. Eşinin çocukları ablasına emanet ettiğini söyleyen Tekin, “Kapıdan anahtarı verip, sadece ‘Çocuklar sana emanet’ dedi. Geri döneriz demedi. O bilinçle çıktı” diye konuştu.

EŞİMİ DEĞİL, MİLLETİ EZDİLER

Binlerce kişiyle birlikte Atatürk Havalimanı istikametine yürüdüklerini kaydeden Tekin, darbecilerin tankı doğrudan insanların üzerine sürdüğünü ifade etti: “Yolun sağ tarafı bomboştu, istese oradan geçebilirdi. Ancak tankı özellikle halkın üzerine sürdüler. Bu, milleti ezmeye yönelik bilinçli bir katliamdı. 1 dolara satılmış vatan hainleri, tankları milletin üzerine sürdü. Yalnız eşimi değil, milleti ezmek istediler.”

VATAN SAĞ OLSUN

Eşini tankın altında gördüğü anı unutamadığını dile getiren Tekin, hastanede aldığı acı haberi şöyle anlattı: “Seslendim ama cevap vermiyordu. Kucağıma aldım, yoldan geçen bir araca bindirip hastaneye götürdük. Doktor yanıma gelip ‘Başınız sağ olsun’ dedi. Ben de sadece ‘Vatan sağ olsun’ diyebildim. Çünkü biz o gece çocuklarımız özgür yaşasın, bayrağımız yere düşmesin diye sokağa çıktık.”

ADINI TAŞIYAN OKULLAR TESELLİMİZ

Şehit eşinin adının eğitim kurumlarında yaşatılmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu: “Türkmen gitti ama bugün onun adını taşıyan okullarda binlerce öğrenci yetişiyor. İmam Hatipler, liseler var. Binlerce Türkmen yetişecek. En büyük tesellimiz ve gururumuz bu.”

GERÇEK BİR KAHRAMAN

Eşinin vatan sevgisini hayatının son anına kadar taşıdığını vurgulayan Ramazan Tekin, Babalar Günü’nde kendisine hediye ettiği Türk bayraklı tişörtü hiç unutamadığını söyledi “O sadece benim eşim değil, vatanını her şeyin üzerinde tutan gerçek bir kahramandı.”

TORUNUNU GÖREMEDİ

Şehit olduğunda geride üç çocuk bırakan Türkan Türkmen Tekin'in bugün torun sahibi olduğunu ancak bunu göremediğini anlatan Ramazan Tekin, “Şehit olduğunda geride 21 yaşındaki oğlum, 17 ve 11 yaşındaki iki kızım kaldı. Oğlumun 4 aylık bebeği var, iki kızım da üniversite eğitimlerini sürdürdü. Ne yazık ki Türkmen bunları göremedi ama bizim için en değerli olan şehitlik makamına ulaştı” dedi.

FETÖ’nün başı ezildi

  • Darbe girişiminin ardından yürütülen yargı sürecini de değerlendiren Tekin, FETÖ’nün başının ezildiğini, eşini şehit edenlerin yargılandığı davada hepsinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını söyledi: “O gece tankı süren hainler yakalandı. Davamız 2019’da sonuçlandı. 20 kişi ağırlaştırılmış müebbet aldı. Devletimiz gerekeni yaptı. FETÖ’nün başını ezdik. Bugün yeniden baş kaldırabilecek güçleri yok. FETÖ ile mücadelenin sürmesi gerek. Düşman hiçbir zaman uyumaz. Biz de her zaman güçlü olmak zorundayız.”

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Başlıklar :15 temmuzdarbe girişimiToplumŞehit
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