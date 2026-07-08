İmamoğlu duruşmaya getirilmedi
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında 59’u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 63. duruşması başladı.
Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, CHP’li bazı milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) “Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder” içerikli 203. maddesi kapsamında 2 Temmuz’da salondan çıkartılan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ise duruşmaya getirilmedi.
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Başlıklar :Ekrem İmamoğluDuruşmaMahkeme
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