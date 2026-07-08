Zayıflamak isterken diş fırçası yuttu
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Zayıflamak uğruna hastanelik oldu. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B., zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalıştığı sırada yaklaşık 13 santimetrelik diş fırçasını yanlışlıkla yuttu.
Fenalaşmasının ardından yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan S.B., endoskopi servisine yönlendirildi. Yapılan tomografi sonucunda diş fırçasının mideye ulaştığı belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü başkanlığındaki ekip, yemek borusu ve mideye zarar verme riskini göz önünde bulundurarak endoskopik yöntem yerine küçük kesiyle ameliyat yapmayı tercih etti. Yaklaşık 40 dakika süren operasyonla diş fırçası başarılı şekilde çıkarıldı.
Hayat
Rafine yağlarda yeni dönem: Bakanlık kılavuz hazırladı
Hayat
Yazın artan bacak şişliği bu hastalığın habercisi olabilir
Hayat
Çocuklarda skolyoz hastalığı ağrı vermeden ilerleyebilir
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.