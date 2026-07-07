Yazın artan bacak şişliği bu hastalığın habercisi olabilir

Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özer Selimoğlu, yüksek sıcaklıkların damarların genişlemesine neden olarak toplardamarlardaki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini ifade etti.

Özellikle uzun süre ayakta çalışanlar, masa başında hareketsiz kalanlar, hamileler, fazla kilolu bireyler ve ailesinde varis öyküsü bulunan kişilerde yaz aylarında bacak şikayetlerinin daha sık görülebildiğini vurgulayan Selimoğlu, gün sonunda belirginleşen şişlik, ağırlık hissi ve ağrı gibi yakınmaların altta yatan toplardamar yetmezliğinin habercisi olabileceğini ve erken değerlendirmeyle ileride gelişebilecek damar sorunlarının önüne geçilebileceğini aktardı.

Selimoğlu, yüksek hava sıcaklıklarının vücudun ısı dengesini koruyabilmesi için damarların genişlemesine neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Damarların genişlemesi özellikle bacaklardaki toplardamarlarda kanın kalbe geri dönüşünü yavaşlatabiliyor. Bunun sonucunda damar içerisindeki basınç artıyor ve dokular arasında sıvı birikimi meydana geliyor. Gün sonunda ayak bileklerinde ve bacaklarda görülen şişliklerin önemli nedenlerinden biri de bu mekanizmadır. Yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle daha belirgin hale gelen bu yakınmalar özellikle risk grubundaki kişilerde daha dikkatli değerlendirilmelidir."

Selimoğlu, saatler boyunca bacak kaslarının yeterince çalışmamasının kanın bacaklarda göllenmesine neden olabileceğini anlatarak, "Bunun sonucunda şişlikler daha belirgin hale gelebilir. Özellikle uzun yolculuk sonrasında ortaya çıkan tek taraflı bacak şişliği, ağrı, hassasiyet ve kızarıklık gibi belirtiler daha dikkatli değerlendirilmelidir. Bu tür yakınmaların varlığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcak havalarda cilt yüzeyindeki damarların daha belirgin hale gelmesinin tek başına hastalık anlamına gelmediğine işaret eden Selimoğlu, görünür damarlarla bacaklarda ağırlık hissi, yanma, gece krampları, kaşıntı ve gün sonunda artan şişlik gibi şikayetler bulunuyorsa toplardamar yetmezliği açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

- "Toplardamar yetmezliği önemli bir sağlık sorunu"

Prof. Dr. Selimoğlu, yaz aylarında alınacak bazı önlemlerin hem mevcut şikayetleri azaltabileceğini hem de varis hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceğini vurgulayarak, "Yaz aylarında ortaya çıkan her bacak şişliği önemli bir hastalık anlamına gelmeyebilir ancak sürekli hale gelen şikayetler mutlaka değerlendirilmelidir. Erken tanı sayesinde hem yaşam kalitesi korunabilir hem de ileride gelişebilecek ciddi toplardamar hastalıklarının önüne geçilebilir." ifadelerini kullandı.

Selimoğlu, varis hastalığının, toplardamarlardaki kapakçıkların görevini yeterince yerine getirememesi sonucunda geliştiğini anlatarak, kanın kalbe doğru ilerlemek yerine geriye kaçmasının damar içerisindeki basıncı artırarak zaman içerisinde damarların genişlemesine ve varis oluşumuna neden olabildiğini belirtti.

Varisin toplumda çoğu zaman yalnızca görüntüyle ilişkilendirildiğini aktaran Selimoğlu, şunları kaydetti:

"Toplardamar yetmezliği aslında dolaşım sistemini ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmeyen varis hastalığı ilerleyen dönemlerde kronik ödem, ciltte renk değişiklikleri, deri sertleşmeleri, iyileşmeyen yaralar ve pıhtılaşma gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle şikayetleri bulunan kişilerin yalnızca estetik kaygılar nedeniyle değil, damar sağlıklarının korunması amacıyla da uzman değerlendirmesine başvurmaları önem taşımaktadır."

Selimoğlu, toplardamar hastalıklarında bazı belirtilerin erken tanı açısından önemli olduğunu, gün sonunda belirginleşen bacak şişliği, ağırlık ve dolgunluk hissi, gece krampları, yanma, ayakta kaldıkça artan ağrı, tek taraflı şişlik ve hassasiyet ile cilt renginde koyulaşma gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, bu yakınmalar görüldüğünde damar sisteminin ultrasonografiyle değerlendirilmesinin erken tanı açısından önemli bilgiler sağladığını kaydetti.