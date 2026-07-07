Yazın sadece su içmek yetmeyebilir

Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte uzmanların en sık yaptığı uyarıların başında bol su tüketimi geliyor. Ancak diyetisyenler, özellikle aşırı sıcaklarda ve yoğun terleme durumlarında yalnızca su içmenin vücudun sıvı dengesini korumak için her zaman yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir hidrasyon için terlemeyle kaybedilen minerallerin de doğru besinlerle yerine konması gerekiyor. Diyetisyen Mariya Güler, yaz aylarında su kadar mineral dengesinin de önem taşıdığını söyledi.

SICAKLARDA MİNERAL KAYBEDİYORUZ

Güler, sıcak havalarda terleme yoluyla yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de kaybedildiğini belirterek, “Bu mineraller kas fonksiyonlarından sinir iletimine, enerji üretiminden sıvı dengesinin korunmasına kadar birçok yaşamsal görevde rol oynuyor.

Bu nedenle özellikle yaz aylarında yalnızca su tüketimine odaklanmak yeterli olmayabilir” dedi.

HALSİZLİK, BAŞ AĞRISI, KAS KRAMPLARI YAPABİLİR

Yeterli miktarda su içmesine rağmen halsizlik, baş ağrısı, kas krampları, yorgunluk veya konsantrasyon güçlüğü yaşayan kişilerde mineral kayıplarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güler, “Özellikle açık havada çalışanlar, spor yapanlar, çocuklar ve yaşlı bireyler yaz aylarında bu konuda daha dikkatli olmalı. Vücudun kaybettiği mineralleri doğal besinlerle desteklemek büyük önem taşıyor” diye konuştu.

BU BESİNLERLE VÜCUDU DESTEKLEYİN

Güler, yaz döneminde ayran, kefir, yoğurt, taze sebze ve meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ile potasyum açısından zengin besinlerin sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, “Suya limon ve taze nane eklemek sıvı tüketimini artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Gerçek hidrasyon, su ve mineral dengesinin birlikte korunmasıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

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