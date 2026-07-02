Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa'da 'tütünsüz nesil' hamlesi: Yasaklanacağı yaş aralığı duyuruldu

Fransa'da 'tütünsüz nesil' hamlesi: Yasaklanacağı yaş aralığı duyuruldu

18:422/07/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Fransa'da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması önerildi
Fransa'da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması önerildi

Fransa Sağlık Sigortası Kurumu tarafından yayımlanan raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın kalıcı bağımlılık riskini artırdığı vurgulandı. Ülkede tütünsüz bir nesil oluşturulabilmesi amacıyla, 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.

Fransa Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın, kalıcı olarak bağımlı olma riskini artırdığı belirtilerek yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün
"tütünsüz nesil"
oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.


2009 sonrası doğanlara yasaklanacak

İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.

Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.

Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.



#Fransa
#Sigara
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TE: Öğrenci affından kimler yararlanacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?