Fransa'da 'tütünsüz nesil' hamlesi: Yasaklanacağı yaş aralığı duyuruldu

Fransa Sağlık Sigortası Kurumu tarafından yayımlanan raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın kalıcı bağımlılık riskini artırdığı vurgulandı. Ülkede tütünsüz bir nesil oluşturulabilmesi amacıyla, 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.
Fransa Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.
2009 sonrası doğanlara yasaklanacak
İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.
Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.
Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.
Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.