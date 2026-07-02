WhatsApp'ta o şart tarih oluyor: 3 milyar kullanıcıyı ilgilendiren karar

Geliştirilen bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar dilerlerse kendilerine tamamen özgü, en fazla 35 karakterden oluşan bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Yeni bir sohbet başlatmak için artık karşı tarafın telefon numarasını bilmeye gerek kalmayacak; yalnızca bu kullanıcı adının bilinmesi yeterli olacak. Şirket, bu yeniliğin zorunlu bir dayatma olmadığını, dileyenlerin eski numaralı sistemle yola devam edebileceğini, oluşturulan kullanıcı adlarının ise istenildiği an değiştirilip tamamen silinebileceğini vurguluyor. Özellikle grup sohbetlerinde numarasını tanımadığı kişilere vermek istemeyenlerin yoğun talebi üzerine geliştirilen bu sistem, profillerde numara görünürlüğünü sonlandıracak. Bununla birlikte, platform üzerinde herkesin erişebileceği genel bir kullanıcı adı arama dizini de bulunmayacak.

Hesap açılışında numara şartı sürecek

Kullanıcı adı dönemi başlasa da telefon numarası WhatsApp ekosisteminden tamamen silinmiyor. Sisteme ilk kez kayıt olurken ve hesap doğrulaması yaparken telefon numarası zorunluluğu aynı şekilde devam edecek. Değişen tek şey, bu numaranın diğer kullanıcılar tarafından görülmeyecek olması. Ayrıca, taklit hesapların ve dolandırıcılığın önüne geçebilmek adına; kamu görevlileri, tanınmış kişiler ve doğrulanmış hesaplar için çok daha sıkı ek güvenlik önlemleri devreye sokulacak. Mevcut şikayet etme, engelleme ve hesap koruma araçları da standart olarak varlığını sürdürecek.

Spam mesajlara karşı "anahtar" önlemi ve çapraz entegrasyon

Gizlilik adımlarını bir üst seviyeye taşıyan WhatsApp, istenmeyen mesajları ve spam gönderileri engellemek adına yeni bir PIN veya şifre altyapısını da sisteme entegre ediyor. Kullanıcılar hesaplarına tanımlayacakları bu özel anahtar sayesinde kimlerin kendileriyle iletişim kurabileceğini çok daha net bir şekilde kontrol edebilecek. Öte yandan, Meta ekosisteminin gücünü birleştirmek isteyen şirket, test aşamasındaki bir diğer özellik sayesinde Instagram veya Facebook hesaplarında kullanılan mevcut isimlerin tek bir dokunuşla WhatsApp'a aktarılmasına da olanak tanıyacak.

Veri toplama süreçleri

Atılan bu devasa gizlilik adımına rağmen, siber güvenlik uzmanları veri toplama süreçlerinin tamamen durmadığı konusunda uyarıyor. Meta, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajların içeriğini okuyamasa da; kimin kimle, ne zaman ve ne kadar süreyle konuştuğuna dair meta verileri reklam ve analiz ağları için toplamaya devam edecek. Bu teknik yeniliklerin yanı sıra şirketin tepe yönetiminde de büyük bir sarsıntı yaşandı. Platformun yedi yıllık yöneticisi Will Cathcart görevini bırakırken, yeni lider Hindistan merkezli popüler finansal teknoloji şirketi CRED'in kurucusu Kunal Shah oldu.

Sistemin işleyişi

Önümüzdeki aylarda dünya genelinde kademeli olarak yayına alınacak bu sisteme geçiş yapmak oldukça pratik bir şekilde gerçekleşecek. Özellik aktifleştiğinde, kullanıcıların sırasıyla WhatsApp ayarlarına girmesi, oradan hesap menüsü altındaki kullanıcı adı (Settings > Account > Username) bölümüne ulaşması gerekecek. İlgili ekranda istenilen isim yazılıp rezerve edildikten sonra kaydetme işlemiyle süreç tamamlanmış olacak. Özelliğin aşama aşama dağıtılacak olması sebebiyle, güncellemelerin tüm cihazlara aynı anda ulaşmayabileceği belirtiliyor.







