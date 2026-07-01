Ay üssü için dev adım: NASA’dan 600 milyon dolarlık sözleşme

NASA, 2028 yılı sonlarında Ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları için özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıttığını açıkladı. Gelecek yedi yıl içinde Ay üssü projesine toplam 20 milyar dolar harcamayı planlayan NASA, geçen ay da programın ilk insansız misyonları için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon paketi duyurdu.