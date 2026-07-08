Savcının rüşvet oyunu

Adana’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı D.A.’nın rüşvet oyunu, görevden uzaklaştırmayla bitti. Edinilen bilgiye göre Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Süfyan Ezel Dündar, Kenan Dündar ve Suat Baran Dündar, “Ada Liceli cinayeti ve organize suç örgütü” dosyası kapsamında tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu’na intikal eden dosyaya göre tutuklama kararından kısa bir süre sonra Savcı D.A., varlıklı bir aile olan Dündarlardan menfaat temin etmek için harekete geçti.

3 MİLYON LİRA İSTEDİ

Süfyan Ezel Dündar’ın eşi Gizem Dündar ve annesi Senem Dündar’ın gittiği kuaförde çalışan yabancı uyruklu T.A.’ya ulaşan Savcı D.A., “Şüphelileri tahliye ettirebileceğini” belirterek “acil görüşme” istedi. Daha sonra yine kuaför T.A. aracılığıyla aileyi görüşme için Kayseri’ye çağırdı. Bu talep üzerine Süfyan Ezel Dündar’ın amcası Hakkı Dündar, Kayseri’ye giderek Savcı D.A. ile görüştü. Savcı D.A., görüşmede tutukluların tahliye edilmesini sağlama karşılığında 3 milyon TL ve araba istedi.

BANA MUHTAÇSINIZ

İlerleyen günlerde de tacizine devam eden Savcı D.A., aileye “Dosya mahkemeye gelecek. Ben de Ağır Ceza savcısıyım. Bana muhtaçsınız. Ben alacağım parayı birilerine göndereceğim” mesajını iletti. Hakkı Dündar’la bir de Adana’da görüşen savcı, aileyi yine ikna etmeye çalıştı. Bu süreçte bir sürpriz yaşandı ve Kenan Dündar tamamen soruşturma gereği tahliye oldu. Ancak gelişmeden haberi bile olmayan Savcı D.A., kuaför T.A.’nın “Kenan abi çıkmış, bu nasıl oldu peki?” mesajına, “İsimlerini vermiştik, demek ki yapmışlar” diyerek sanki tahliyeyi kendisi sağlamış gibi izlenim verdi. Bu tahliye için de aileden para talep etti.

BAŞKA DOSYADAN TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ

Savcı D.A. istediği parayı alamayınca bu kez başka bir yola başvurdu. D.A., nöbetçi savcı olduğu bir gün Süfyan Ezel Dündar’ı 5 ay önce adının geçtiği ve serbest kaldığı başka bir dosya kapsamında tutuklamaya sevk etti. Savcı D.A.’nın son hamlesi ise dosyaya bakan sulh ceza hâkimini örtülü olarak tehdit etmesi oldu. WhatsApp üzerinden hâkimi arayan D.A., siyasi bağlantılarının olduğunu, bu dosyadaki tutukluluk durumunun Ankara’da rahatsızlık yarattığını iddia ederek, “Hâkim Bey, aman beni yanlış anlamayın. Bu dosyadan başınıza bir şey gelmesin. Bu dosyayı bana soruyorlar, ben sizi düşündüğüm için haber vermek istedim” dedi. Ancak yine istediğini alamadı. Savcının tacizleri, ailenin şikâyeti ile yargıya taşındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, tedbiren Savcı D.A.’nın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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