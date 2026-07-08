Arınma sırası belediyelerde

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki liderlik mücadelesinin ardından örgütlerde başlayan değişim süreci yerel yönetimlere taşınacak. Edinilen bilgiye göre, il ve ilçe başkanlıklarında gerçekleştirilen görev değişikliklerinin ardından parti yönetimi belediyelerde de kapsamlı bir revizyon için hazırlıklarını hızlandırdı. Genel Merkez tarafından yürütülen çalışma kapsamında bazı belediye başkanlarıyla ilgili disiplin dosyaları hazırlanıyor. Sürecin, örgütlerde uygulanan yeniden yapılanmanın yerel yönetim ayağı olarak değerlendirildiği belirtilirken, disiplin mekanizmasının önümüzdeki günlerde işletilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Hazırlanan listede Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Hasan Akgün, Onursal Adıgüzel, Oya Tekin ve Muhittin Böcek de yer alıyor. Söz konusu isimlerin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin değerlendirildiği öne sürülüyor. Disiplin sürecine konu olabileceği öne sürülen isimlerin önemli bir bölümü, son dönemde haklarında yürütülen adli soruşturmalar ve parti içinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Genel Merkez’in yakın takibinde bulunuyor.

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