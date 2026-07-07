İstanbul Üniversitesinden İmamoğlu'nun 'telefon' iddialarına yalanlama: Gerçeğe aykırı beyanlar
İstanbul Üniversitesi, diploma davası duruşmasında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkındaki 'telefon görüşmesi' iddialarını yalanladı. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu belirten İstanbul Üniversitesi, "Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır." ifadelerine yer verdi.
Üniversiteden, İmamoğlu'nun, hakkındaki "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" davasının 6 Temmuz'da görülen duruşmasında dile getirdiği bazı beyanlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasının 6 Temmuz tarihinde yapılan duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır. Üniversitemiz, 'Açık Kapı, Açık Bilim' anlayışı ve 'Perspektif 2053' vizyonuyla ülkemize hizmet etme, bilimsel araştırmalarda öncü olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirme şiarı doğrultusunda çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir."
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