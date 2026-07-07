Beştepe'de tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

ABD Başkanı , NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. ABD Başkanı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Trump ve Erdoğan turkuaz halıda türüdü. Tören sırasında top atışları yapılırken Türk yıldızları da alçak uçuş gerçekleştirdi.
İkili görüşmeye geçildi
ABD Başkanı'nın karşılama mangasını selamlamasının ardından iki lider kameralara poz verdi. Daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilecek ikili görüşmeye geçildi.
İki lider görüşme öncesi birlikte açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. NATO Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
"F-35 konusunda hayırlı bir karar çıkacak"
Kendilerinden 5 F35 için söz aldık. F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe dönük olumlu bir şekilde test ettiğimiz biliyorum. Sayın Trump sözünün arkasındadır. NATO Liderler Zirvesi'den hayırlı bir karar çıkacağından eminim.
NATO'da iki önemli ülke olarak bizler bu zirveden güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Biz Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri değerli dostum ile paylaşıp görüşeceğiz ve ona göre adımlarımızı atacağız.
Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum. Elimizden geleni yaparak dünya barışı için hep birlikte çalışıyoruz çalışacağız.
KAAN motorları için müjde bekliyoruz. İnanıyorum sayın Trump müjdeyi burada tekrarlar.
Trump: Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
Trump'ın açıklamaları ise şöyle;
Ankara Havalimanı çok güzel olmuş. Sayın Erdoğan çok iyi bir lider. Erdoğan dünyada saygı gören bir lider. Erdoğan'a çok büyük saygım var. Erdoğan ülkesini çok güçlü bir hale getirdi.
Aranızda olmak büyük bir onur. Çok güzel görüşmemiz oldu. Güzel akşam yemeği yedik ve birçok da iş yaptık.
Türkiye ile harika bir işbirliğimiz var. Bugün ticaret, savunma, İran ve bir çok konuyu görüşeceğiz.
"F-35 konusu neden olmasın?"
F-35 konusunda bir karar vereceğiz. Kesinlikle bir karar vereceğiz. Neden olmasın ki? Türkiye uzun zamandır iyi bir müttefik oldu.
NATO Zirvesi Türkiye'de olmasaydı, Erdoğan olmasaydı gelmezdim.
Türkiye ile ilişkimiz en iyi dönemde. İlk dönemimdekinden de daha iyi. Çok güçlü bir ordu kompleksinden bahsediyoruz. Gittiğim zaman göreceğiz, toplantılar yapacağız. Bir sürü lider ile dostane ilişkilerimiz var. Bazıları yeni ama çoğunu tanıyorum.
"CAATSA yaptırımları kalkacak"
Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye'nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de sayın cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil.
"Ben 8 savaşı durdurdum, 9.'ya da ulaşacağız"
Devlet başkanı Putin ile görüştüm. Sayın Erdoğan'a da çok saygı duyar kendisi. Zelenski ile de görüştüm. Bence bir sonuca ulaşacağız. Ben 8 savaşı durdurdum bence 9'uncuya da ulaşacağız. Savaşlar umut kaybolduğunda kazanırsın. Bazen Putin bazen Zelenski ile çok iyi oluyorum bazen de tersi. En iyi bildiğim şey anlaşmalar. Ben hep anlaşmalar yaparım.
(Rusya-Ukrayna savaşı) Bu olanları izlemeye dayanamıyorum. Bu bir dron savaşı. Biz bu konuda bir numarayız. En sofistike dronlar bzim. Ben bu savaşı gördüm. Bana göndermeyin dedim. İkisi de savaşı bitirmek istiyor. NATO ile ilişkilerimi bozan şeylerden biri Grönland. Çin ve Rus gemileri tarafından çevreleniyor. Orası benim için önemli nokta. Avrupa 20 yıl öncesinden çok farklı bir yer. Dikkatli davransalar iyi olur.
Erdoğan havalimanında karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.
ABD Başkanı Trump ve heyetini taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Türkiye saati ile 04.30 sıralarında ABD’nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan havalandı. Trump'ın uçağı, saat 13.50 sıralarında Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.
Yapılan hazırlıkların ardından uçaktan inen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Turkuaz halının üzerinde yürüyen iki lider arasındaki samimi sohbet dikkat çekti. Trump, tören mangasını selamladıktan sonra iki lider bir süre daha sohbet etti.
Gündem
Trump NATO Zirvesi için Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.