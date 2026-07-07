Beştepe'de tarihi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

(Rusya-Ukrayna savaşı) Bu olanları izlemeye dayanamıyorum. Bu bir dron savaşı. Biz bu konuda bir numarayız. En sofistike dronlar bzim. Ben bu savaşı gördüm. Bana göndermeyin dedim. İkisi de savaşı bitirmek istiyor. NATO ile ilişkilerimi bozan şeylerden biri Grönland. Çin ve Rus gemileri tarafından çevreleniyor. Orası benim için önemli nokta. Avrupa 20 yıl öncesinden çok farklı bir yer. Dikkatli davransalar iyi olur.