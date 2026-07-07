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Trump'a özel zırhlı süit: Kurşun geçirmez camlar ve bombalara dayanıklı duvarlarla donatıldı

Trump'a özel zırhlı süit: Kurşun geçirmez camlar ve bombalara dayanıklı duvarlarla donatıldı

12:48, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 12:48, 07/07/2026, Salı
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Trump'a özel zırhlı süit: Kurşun geçirmez camlar ve bombalara dayanıklı duvarlarla donatıldı
ABD Başkanı Ankara'ya bin kişilik ekibiyle geliyor

NATO Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump için hazırlanan 190 metrekarelik özeL süitte kurşun geçirmez camlar, bombalara dayanıklı duvarlar ve olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Başkanlık heyeti dışında otele kimse alınmayacak.

Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara'da gözler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otele çevrildi. Trump'ın kalacağı 190 metrekarelik özel süit için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Kurşun geçirmez camlarla donatılan, bombalı saldırılara dayanıklı duvarlarla güçlendirilen süit, zirvenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Otel yalnızca ABD heyetine tahsis edilirken, personel girişlerinden çevre güvenliğine kadar her detay sıkı denetim altına alındı.

İstanbul'da 2004 yılında gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından 22 yıl sonra Türkiye tarihi bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa NATO Zirvesi'ne gitmezdim" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün 36. ⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi içiN öğleden sonra Ankara'da olması bekleniyor.

Güvenlik en üst seviyede

Zirve dolayısıyla Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Otelin bulunduğu bölgede bariyerler yerleştirilirken, giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bölgede görev yapan çok sayıda polis ekibi, araç ve yaya geçişlerini denetledi. Trump ve heyetinin kalacağı Söğütözü'ndeki otele, ABD heyeti dışında müşteri alınmayacağı öğrenildi. Trump'ın konaklayacağı otelde adeta kuş uçurtulmazken, ABD Başkanı için kurşun geçirmez camlarla ve bombalara dayanıklı duvarlarla güçlendirilen özel bir süit hazırlandı.

190 metrekarelik zırhlı süit

Trump'ın kalacağı 190 metrekarelik özel süitin, üst düzey güvenlik standartlarına göre hazırlandığı öğrenildi. Süitte kullanılan camların kurşun geçirmez olduğu, duvarların ise olası bombalı saldırılara karşı özel olarak güçlendirildiği belirtildi. ABD Başkanı'nın güvenliği için otelde olağanüstü tedbirler alınırken, personelin dahi mesaiye polis kontrolüyle giriş yaptığı ifade edildi.

Otel tamamen ABD heyetine ayrıldı

Söğütözü'ndeki otelde zirve boyunca ABD heyeti dışında hiçbir misafirin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Güvenlik nedeniyle otelin çevresinde araç ve yaya trafiği sıkı şekilde denetlenirken, polis ekipleri bölgede 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Bin kişilik güvenlik ve lojistik ekibi

Trump'ın ziyareti yalnızca konaklayacağı süitle sınırlı değil. ABD Başkanlık Koruma Servisi başta olmak üzere çok sayıda güvenlik, istihbarat, sağlık ve lojistik personelinden oluşan geniş bir ekibin Ankara'da görev yapacağı belirtiliyor. Başkanlık konvoyundan iletişim altyapısına kadar tüm hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.

Trump'ın 'CANAVAR'ları Ankara'da

Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar zirveden bir gün önce Ankara'ya getirildi. Trump'ın kullandığı 'The Beast' (Canavar) olarak bilinen başkanlık aracının da yer aldığı konvoy Ankara'da bir benzin istasyonunda akaryakıt alırken görüntülendi. Cadillac logolu, 'tekerlekli kale' niteliğinde bir başkanlık limuzini, ağır zırhlı gövdesi, kurşungeçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen lastikleriyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. Aracın fiyatı 1.5 milyon dolar olarak biliniyor.

Gözler Ankara'daki kritik zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, küresel güvenlik gündeminin en önemli başlıklarının ele alınacağı kritik toplantılardan biri olarak görülüyor. Trump'ın ziyareti ise hem diplomatik temasları hem de benzeri görülmemiş güvenlik önlemleriyle şimdiden zirvenin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.


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Başlıklar :Donald TrumpAnkaraotelABDNATO Zirvesi
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