Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi’nde Trump ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile 23.30'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Zirveden ayrı gerçekleşecek ikili görüşmede Türkiye ve ABD ilişkileri ele alınacak.
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#Recep Tayyip Erdoğan
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#NATO