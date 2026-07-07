Elysee Sarayı: 'Patlamanın olduğu Şam’da bulunan Macron güvende'
12:33, 07/07/2026, Salı
IHA
Macron, Şam'da Şara ile bir araya geldi.
Elysee Sarayı, Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki patlama meydana gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvende olduğunu açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere dün Suriye’ye geldi. Macron’un başkent Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki patlama meydana geldi. Patlamanın, Suriye Turizm Bakanlığı binası yakınlarında Macron’un kaldığı bölgede meydana geldiği kaydedildi. Patlamaya ilişkin Elysee Sarayı’ndan da açıklama geldi. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un güvende olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca ziyaretin planlandığı gibi devam ettiği aktarıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de yeni yönetimin iktidara gelmesinden bu yana Batı Avrupa’dan bir cumhurbaşkanı olarak ilk ziyareti için dün Suriye’ye geldi. Macron, Şam temaslarının ardından NATO Zirvesi için Ankara’ya geçecek.
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Başlıklar :emmanuel macronmacronfransa cumhurbaşkanı
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