ABD Başkanı Donald Trump ve "Canavar"

Zirvenin hiç şüphesiz en çok konuşulan aracı, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan ve General Motors tarafından özel olarak üretilen Cadillac One, namıdiğer "The Beast". Dışarıdan bakıldığında uzatılmış şık bir lüks sedan gibi görünse de bu araç aslında ağır hizmet tipi bir kamyon şasisi üzerine inşa edilmiş dokuz tonluk bir yürüyen sığınak konumunda. Aracın titanyum, seramik ve çelik alaşımlı zırh kapıları tam yirmi santimetre kalınlığa sahip ve bu ağırlık, bir Boeing 757 uçağının kabin kapısıyla eş değer düzeyde.