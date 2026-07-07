Ankara NATO Zirvesi'nde üst düzey güvenlik: Liderlerin zırhlı makam araçları ve çarpıcı özellikleri
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2026 NATO Zirvesi, üst düzey güvenlik hazırlıklarıyla da dikkat çekiyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı, her biri adeta yürüyen birer kaleyi andıran özel korumalı araçlar, askeri kargo uçaklarıyla şehre getirildi. Kamuoyunda "The Beast" (Canavar) olarak bilinen ABD başkanlık limuzini başta olmak üzere, milyonlarca dolarlık bu özel üretim otomobiller lüks birer binek araçtan çok daha fazlasını sunuyor. Roket ve mayın saldırılarına karşı koyabilen, kimyasal silahlara karşı izole olabilen dünyanın en gelişmiş zırhlı mobil koruma merkezleri, liderlerin güvenliğini sağlıyor. İşte galeri için hazırlanan, zirveye damga vuran liderler ve onların kurşun geçirmez araçları...
ABD Başkanı Donald Trump ve "Canavar"
Zirvenin hiç şüphesiz en çok konuşulan aracı, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan ve General Motors tarafından özel olarak üretilen Cadillac One, namıdiğer "The Beast". Dışarıdan bakıldığında uzatılmış şık bir lüks sedan gibi görünse de bu araç aslında ağır hizmet tipi bir kamyon şasisi üzerine inşa edilmiş dokuz tonluk bir yürüyen sığınak konumunda. Aracın titanyum, seramik ve çelik alaşımlı zırh kapıları tam yirmi santimetre kalınlığa sahip ve bu ağırlık, bir Boeing 757 uçağının kabin kapısıyla eş değer düzeyde.
On üç santimetre kalınlığındaki beş katmanlı kurşun geçirmez camlardan sadece sürücü tarafındaki bölüm güvenlik amacıyla yalnızca yedi santimetre kadar açılabiliyor. Olası bir kimyasal veya biyolojik saldırı anında dış dünya ile hava temasını tamamen keserek hermetik olarak mühürlenen araç, içerideki yolculara kabin altındaki özel tüplerden temiz oksijen pompalıyor. Ayrıca Canavar'ın bagajında, herhangi bir acil yaralanma senaryosuna karşı Başkan Trump'ın kan grubuyla eşleşen yedek kan stokları ve gelişmiş tıbbi müdahale kitleri sürekli hazır tutuluyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Mercedes S-Class Guard
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'daki zirvede Alman otomotiv mühendisliğinin güvenlikle buluştuğu en üst nokta olan Mercedes-Benz S-Class S680 Guard 4MATIC modelini tercih ediyor. Standart sivil bir otomobil görünümüne sahip olmasına rağmen dünyanın en yüksek sivil zırh derecesi olan VR10 sertifikasını taşıyan bu araç, tam bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor.
Alt gövdesinde yer alan özel patlayıcı koruma kalkanı sayesinde, aracın altından veya çok yakınından gelebilecek el bombası ve mayın patlamalarına karşı kusursuz bir koruma sağlıyor. Aracın gövdesi, kalaşnikof da dahil olmak üzere en ağır zırh delici mermileri bile içeri sızdırmayacak şekilde özel çeliklerle örülmüş durumda. Ek olarak, aracın altında veya motor bölümünde çıkabilecek olası yangınlara karşı, kokpitten tek tuşla saniyeler içinde aktif edilebilen otomatik yangın bastırma sistemi de bulunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve DS 7 Crossback E-Tense
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara sokaklarında Fransız zarafetini üst düzey askeri korumayla birleştiren DS 7 Crossback E-Tense modelinin özel zırhlı versiyonuyla yer alıyor. Diğer liderlerin geleneksel, ağır ve hantal araçlarına kıyasla çok daha çevik bir yapıya ve hibrit teknolojisine sahip olan bu araç, yenilikçi koruma özellikleriyle dikkat çekiyor.
Fransız mühendisler, aracı hantallaştırmadan korumak için titanyum ve Kevlar karışımı kompozit malzemeler kullanarak zırhlama işlemini gerçekleştiriyor; bu sayede araç acil durumlarda yüksek hızlara çok daha çabuk ulaşabiliyor. Kevlar destekli özel run-flat jant ve lastik sistemi ise aracın tekerleklerine kurşun isabet etmesi ve lastiklerin tamamen parçalanması durumunda dahi saatte 80 kilometre hızla olay yerinden güvenle uzaklaşmasına olanak tanıyor.
Hollanda Başbakanı Rob Jetten ve BMW 7 Serisi High Security
Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Alman mühendisliğinin en prestijli koruma paketlerinden biri olan zırhlı BMW 7 Serisini kullanıyor. VR7 ve VR9 balistik koruma seviyelerine sahip olan bu aracı asıl özel kılan detay, gelişmiş sensör teknolojisi. Araç, dışarıda olası bir zehirli gaz veya kimyasal saldırı algıladığında milisaniyeler içinde devreye girerek tüm havalandırma kapaklarını otomatik olarak kapatıyor ve kabin içine taze oksijen pompalamaya başlıyor. Hareket kabiliyetini asla kaybetmeyen aracın lastiklerinde bulunan çelik çemberler sayesinde, tamamen inik lastiklerle bile 80 kilometre hızla güvenli bölgeye doğru yol alınabiliyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve Audi A8L Security
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sadelik ile en üst düzey korumayı kusursuz bir şekilde birleştiren Audi A8L Security uzun şasi modelini kullanmayı tercih ediyor. Aracın dışarıdan bakıldığında standart bir lüks makam arabası gibi durması, dikkat çekmemek adına uygulanan en büyük güvenlik stratejisi olarak görülüyor. Tamamen zırhlı olan bu araç, özel alaşımlı çelik gövdesi sayesinde ağır makineli tüfek mermilerini adeta sıradan bir taş gibi sektirme kapasitesine sahip. Güvenlik önlemleri bununla da sınırlı kalmıyor; aracın altında bulunan özel yangın söndürme nozülleri, olası bir molotofkokteyli saldırısı durumunda tekerlekleri ve gövde altını saniyeler içinde köpükle kaplayarak yangını anında bastırıyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Alfa Romeo Giulia
İtalyan milliyetçiliğini her fırsatta vurgulayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eski dönemlerden kalan Amerikan menşeli makam araçlarını garajdan tamamen çıkartarak yerel markalara dönüş yaptı. Meloni, zırhlı Alfa Romeo Giulia ve Stellantis Grubu'na ait diğer özel üretim zırhlı araçları kullanıyor. Meloni'nin araçları, İtalyan savunma sanayisi uzmanları tarafından karbon-Kevlar karışımlı özel hafif zırhla kaplanarak güvenli hale getiriliyor. Bu hafif ama dayanıklı yapı sayesinde araç, diğer zırhlı muadilleri gibi hantal kalmıyor ve sıfırdan yüze hızlanma yeteneği bir spor araba seviyesinde kalarak saldırı bölgesinden çok büyük bir hızla kaçabilme avantajı sunuyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Lexus RX Hibrit
Zırhlı Lexus RX Hibrit modelini kullanan Miçotakis, bu yenilikçi hamlesiyle dikkat çekiyor. Daha önce elektrikli Tesla Model 3 direksiyonunda da görüntülenen Yunan Başbakan, modern otomotiv trendlerini yakından takip ediyor.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve GMC Yukon XL
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, standart sedan makam araçları yerine tam bir Amerikan devi olan GMC Yukon XL model SUV kullanıyor. Uzun boyuyla da bilinen Rama'nın tercih ettiği ve sosyal medyada da sıkça gündem olan bu devasa araç, yüksek tavanı ve geniş iç hacmiyle adeta mobil bir komuta merkezi işlevi görüyor. Özel bir koruma şirketi tarafından sonradan B6 ve B7 seviyesinde zırhlandırılan bu dev SUV, yerden oldukça yüksek yapısı sayesinde yoldaki olası barikatları, enkazları ve hatta mayınlı arazileri alt yürüyen aksamı zorlanmadan aşıp geçebilecek bir stratejik üstünlük sunuyor.
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