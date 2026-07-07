İstanbul'da haziranda levrek hamsiden tahtını geri aldı

NATO Zirvesi'nde milyarca dolarlık anlaşmalar masada

Ankara, ABD Başkanı Donald Trump ve müttefik ülke liderlerinin bir araya geleceği son derece kritik bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden birini, Washington yönetiminin Avrupa'ya yönelik "savunma harcamalarının artırılması" çağrısına verilecek somut yanıtlar oluşturuyor. Trump'ın uzun süredir dile getirdiği baskıcı tutumu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tırmanan güvenlik kaygılarını dikkate alan Avrupalı liderler, zirve öncesinde on milyarlarca dolar değerinde yeni silah anlaşmalarını duyurmayı planlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarına göre, Avrupalı üyeler ve Kanada'nın savunma harcamalarındaki bu ivme, ittifak tarihinde tek bir yılda kaydedilen yaklaşık yüzde yirmilik devasa bir bütçe artışına ve toplamda 570 milyar doların üzerinde bir harcamaya işaret ediyor.