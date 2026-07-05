5 şirket bu hafta temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takviminde yeni haftanın detayları netleşti. Temmuz ayının ikinci haftasına girilirken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş şirket hissedarlarına nakit kar payı dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. 6-11 Temmuz haftasını kapsayan ödeme takvimi doğrultusunda Lila Kağıt Sanayi, Özsu Balık, Meysu Gıda, LDR Turizm ve Panelsan Çatı yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Borsa İstanbul’da yeni haftada birçok şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. Yapılan duyurulara göre farklı sektörlerden 5 şirketin nakit kar payı ödemeleri 6-11 Temmuz haftasında gerçekleştirilecek.
Lila Kağıt Sanayi (#LILAK) : Pay başına brüt 1,5254661 TL, net 1,2966461 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi 8 Temmuz.
Özsu Balık (#OZSUB) : Pay başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Temmuz, ödeme tarihi 8 Temmuz.
Meysu Gıda (#MEYSU) : Pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0425000 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi 9 Temmuz.
LDR Turizm (#LIDER): Pay başına brüt 0,1426024 TL temettü ödemesini 4 taksitte ödeyeceğini duyurmuştu. Şirket temettü ödemesinin 2. taksitini brüt 0,0356506, net 0,0303030 TL olarak ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.
Panelsan Çatı (#PNLSN): Pay başına brüt 0,6879502 TL, net 0,5847576 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.