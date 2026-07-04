E-ticarette kritik düzenleme: Yeni uygulamayı Bakan Bolat duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile e-ticarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık."

"Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması' ile ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve 'A.TR Dolaşım Belgesi' kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık."

Birlik ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat,

Birlik ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat,

Avrupa Birliği ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız “Kolaylaştırılmış https://t.co/5b1MQSFvFG Düzenleme Uygulaması” ile, ülkemizden Avrupa Birliği’ne e-ticaret yoluyla gönderilen ve https://t.co/5b1MQSFvFG …

"Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz. Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."